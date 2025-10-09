Hà Nội xử lý 22 sự cố về hạ tầng giao thông do ảnh hưởng bão số 11

Ngày 9/10, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng thành phố Hà Nội) cho biết đến thời điểm này Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã phát hiện và xử lý 22 sự cố về hạ tầng giao thông đường bộ.

Thời gian tới, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ tiếp tục kiểm tra, nhanh chóng xử lý các sự cố để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông.

Đối với 2 sự cố cây xanh gãy đổ ra đường, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ thông báo cho đơn vị quản lý cây xanh tổ chức thu dọn, ứng trực phân luồng đảm bảo giao thông trên các tuyến đường an toàn và thông suốt. Đồng thời, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông nếu cần thiết.

Cũng theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, tính đến thời điểm 8h trên địa bàn thành phố Hà Nội còn tổng cộng 23 vị trí ngập nước; trong đó, có 14 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được và 9 vị trí ngập sâu, không lưu thông được. Đối với các sự cố về ngập nước, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo các nhà thầu quản lý đường bộ thực hiện đúng các phương án đã được Sở Xây dựng ban hành.

Cụ thể, với các vị trí ngập từ 10cm trở xuống (phương án 1), thông tin lên kênh VOV giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông (nếu có) để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết. Đối với các vị trí ngập trên 10 cm đến 20 cm (phương án 2), cùng với biện pháp thực hiện ở phương án 1, các đơn vị sẽ đặt biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường tại 2 đầu vị trí ngập (2 bộ biển báo).

Đối với các vị trí ngập trên 20 cm đến 30 cm (phương án 3), cùng với biện pháp thực hiện ở phương án 1 và 2, nhà thầu quản lý đường bộ bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông (1 người). Đối với các vị trí ngập lớn hơn 30 cm (phương án 4), cùng với biện pháp thực hiện ở phương án 1, 2, 3, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ báo cáo kịp thời Sở Xây dựng để cấm đường và ra thông báo tổ chức phân luồng giao thông (nếu cần thiết); đặt barie, biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường, biển cấm, biển chỉ hướng tại 2 đầu vị trí ngập (2 barie, 6 bộ biển báo và các thiết bị cần thiết để hướng dẫn, điều tiết giao thông).

Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hoàng Văn Hùng cho biết Ban đã chỉ đạo các nhà thầu quản lý đường bộ liên tục theo dõi, cử người ứng trực để hướng dẫn phân luồng giao thông và cắm đầy đủ biển cảnh báo tại các vị trí ngập nước. Đồng thời, thông báo thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh VOV giao thông để hướng dẫn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông di chuyển được thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông.

Sáng cùng ngày 9/10, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội thông tin, hiện lưu vực Tô Lịch và lưu vực Long Biên không còn tình trạng úng ngập. Còn lưu vực sông Nhuệ, do mực nước sông Nhuệ cao, nước rút chậm nên còn úng ngập tại các vị trí như Trần Bình (Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Hầm chui Km9+656 Đại lộ Thăng Long, Hầm chui số 5 Đại lộ Thăng Long.

Trước tình hình đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập; đồng thời vận hành các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống như Trạm bơm Yên Sở (vận hành 13/20 bơm), Trạm bơm Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước. Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn và đập Thanh Liệt cũng mở để hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn, hiện lực lượng của công ty vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, ngày 9/10 trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiều mây có khả năng mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.

Trước đó, ngày 8/10, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã có văn bản chấn chỉnh công tác ứng phó của các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ sau khi ghi nhận một số hạn chế trong quá trình triển khai thực tế. Văn bản số 895/BDT-TTH nêu rõ dù các nhà thầu đã huy động nhân lực, phối hợp cùng lực lượng chức năng để cảnh báo và phân luồng giao thông, song thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng chậm tiếp cận hiện trường, thiếu biển cảnh báo, thông tin báo cáo chậm và không đầy đủ.

Hàng loạt các đơn vị được chỉ đích danh như Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 1 Hà Tây; Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội; Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành; Công ty cổ phần Quản lý đường thủy Hải Dương; các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc... Một số tuyến đường không được cắm biển cảnh báo ngập hoặc biển báo thiếu thông tin về độ sâu ngập, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, công tác tổng hợp báo cáo của các đơn vị gửi về Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông không đảm bảo thời gian quy định (trước 7h30), hình ảnh minh chứng không rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm khi được sử dụng trong các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, việc cung cấp thông tin cho Kênh VOV Giao thông chưa kịp thời, làm giảm hiệu quả cảnh báo cộng đồng./.

Hạ tầng giao thông đường bộ thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng do bão số 10 Cơn bão số 10 cùng mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên cả nước với tổng giá trị ước tính gần 1.000 tỷ đồng.