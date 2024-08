Hà Tĩnh: Xóa sổ đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng tại khu Tam Giác Vàng

154 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào vừa triệt phá thành công và bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng tỉnh Bokeo (Lào) có hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, tổ chức quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới.



Ngày 7/8, theo thông tin từ Công an Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào; Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát Lào, Công an tỉnh Bokeo, Công an đặc khu kinh tế Tam giác vàng, Bộ đội Biên phòng Lào, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ khác đã thực hiện triệt phá.

Theo đó, ngày 2/8, sau hơn sau 4 giờ truy bắt, 154 đối tượng đã bị sa lưới. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại Sân bay Nội Bài, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu Hoàng Bích Ngọc (sinh năm 1994), trú tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng khi Ngọc mới bỏ trốn về Việt Nam.

Theo tài liệu trinh sát thu thập được, vào cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippin, Malaysia, Myanma, Việt Nam… đã chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức. Ngoài các nạn nhân tại các nước châu Á, để lừa người Việt Nam, các đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ thêm người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với chính sách lương hấp dẫn từ 18 đến 30 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng trên đã thiết lập nên một “đế chế” riêng tại khu vực được mệnh danh là “bất khả xâm phạm” do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Quá trình làm việc, các đối tượng phải sinh sống, làm việc tập trung tại các khu nhà cao tầng của đặc khu Bokeo, được phát “kịch bản,” điện thoại và sim điện thoại Lào để lập nên các tài khoản Facebook giả và được hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: Công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó có đối tượng quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng sẽ là người Việt Nam.

Hơn 100 cuốn hộ chiếu lực lượng chức năng thu giữ được (Ảnh-TTXVN phát)

Các nhân viên người Việt được giao sử dụng các tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân, nhưng độc thân thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tán tỉnh yêu đương tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.

Các nạn nhân mà các đối tượng trên hướng đến sẽ là những người độc thân, trung tuổi nhưng có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các “bẫy tâm lý” được dàn dựng tinh vi, đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, các đối tượng dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng.

Sau khi tạo được lòng tin rồi, các đối tượng sẽ lừa họ đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng (hoặc trang website) kinh doanh khách sạn “ảo” có tên oyo (truy cập tại địa chỉ: https://hotel-oyo.cc) để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào.

Nắm bắt được tâm lý của người bị hại sẽ lo ngại, xấu hổ nên không dám trình báo với cơ quan Công an, hơn nữa, trụ sở bọn chúng đặt tại nước ngoài, các thông tin giao dịch cũng được chuyển qua các nguồn khác nhau, khó truy vết đích đến nên đường dây này đã hoạt động cả một thời gian dài, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người.

Với sự theo dõi, bám trụ của trinh sát tại Lào, cùng với việc vận động sự hợp tác tích cực của người Việt tại Lào, Ban chuyên án đã thu thập được đầy đủ các tài liệu liên quan đến đường dây phạm tội có tổ chức quy mô này.

Trước khi huy động quân di chuyển, Ban chuyên án đã phân công một lực lượng trinh sát chốt chặt tại các sân bay, cửa khẩu để kịp thời “đón lõng,” bắt giữ các đối tượng tẩu thoát về Việt Nam.

Quá trình đấu tranh, hàng trăm chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Tĩnh, các đơn vị nghiệp vụ hợp đồng tác chiến phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ của Công an Việt Nam, Công an Lào đột nhập qua được các vòng bảo vệ, tiếp cận được văn phòng làm việc của các đối tượng.

Các đối tượng làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà nên sau khi phát hiện có động đã lập tức bỏ chạy tán loạn. Các đối tượng nhanh chóng tẩu tán, tiêu hủy các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án. Công an Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết./.

