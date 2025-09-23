Hải Phòng: Họp khẩn, triển khai các biện pháp ứng phó siêu bão RAGASA

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão RAGASA, ngày 23/9, Hải Phòng đã họp khẩn, triển khai chỉ đạo các giải pháp đồng bộ phòng chống bão.

Tại buổi họp, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh đây là siêu bão có diễn biến phức tạp, tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh, vì vậy toàn hệ thống chính trị của thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ông Quân yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát toàn bộ phương án phòng, chống thiên tai đã xây dựng, nhất là phương án di dời dân cư ở những khu vực xung yếu ven biển, vùng trũng thấp, chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng. Công tác di dời phải được thực hiện an toàn, chu đáo, có phương án bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt tạm thời bảo đảm điều kiện thiết yếu cho người dân.

Công ty Cổ phần Cây xanh Hải Phòng cắt tỉa cây để ứng phó bão số 9. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Đồng thời, ông Quân chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, lồng bè, kiên quyết yêu cầu ngư dân và khách du lịch rời khỏi khu vực nguy hiểm. Các ngành điện lực, viễn thông, giao thông, y tế chuẩn bị đầy đủ phương án để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm thông tin thông suốt, điện, nước, thuốc men, cấp cứu trong mọi tình huống.

Ông Quân yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, kịp thời báo cáo, xử lý ngay sự cố từ giờ đầu, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện cho công tác cứu hộ, cứu nạn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, các sở, ngành, địa phương đã đồng loạt kích hoạt phương án “4 tại chỗ.” Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng, các lồng bè nuôi trồng thủy sản, thông báo diễn biến bão, hướng dẫn ngư dân di chuyển về nơi tránh trú an toàn.

Tính đến 9h ngày 23/9, đã kiểm đếm và thông báo cho 1.604 phương tiện với 4.481 lao động, 271 lồng bè cùng 233 lao động và 3 chòi canh trên biển. Hiện toàn bộ tàu thuyền đã nắm chắc thông tin, nhiều phương tiện đã vào bờ neo đậu an toàn, không có trường hợp mất liên lạc.

Ngành nông nghiệp phối hợp các địa phương rà soát hệ thống đê điều dài gần 800 km, trong đó có 75 điểm xung yếu; yêu cầu chủ đầu tư công trình đê điều đang thi công khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Công tác tiêu úng, phòng ngập lụt được đặt trong tình trạng sẵn sàng.

Các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi ở phía Đông và Tây thành phố đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy bơm để tiêu thoát nước khi có mưa lớn, đồng thời đôn đốc nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa, rau màu và thủy sản đến kỳ thu hoạch.

Sở Xây dựng đã lập phương án di dời gần 3.000 hộ dân tại 79 chung cư xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn 10 phường; địa điểm di dời được bố trí tại các trường học, nhà văn hóa và cơ sở công cộng.

Các xã, phường ven biển cũng lên kế hoạch di dời 498 hộ dân, trong đó Cát Hải 122 hộ, Dương Kinh 189 hộ, Bạch Long Vỹ 8 hộ… Ngành du lịch đã thống kê số khách đang lưu trú tại Cát Hải và khách ở Đồ Sơn, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho du khách.

Cùng với đó, Công an thành phố đã triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ chính quyền di dời người dân ở các khu vực nguy hiểm khi có yêu cầu; Sở Y tế chuẩn bị thuốc, vật tư, phương tiện cấp cứu, sơ tán bệnh nhân; Sở Công Thương chỉ đạo các siêu thị, doanh nghiệp dự trữ hàng hóa thiết yếu, đảm bảo bình ổn giá cả.

Ngành điện lực, viễn thông, giao thông vận tải cũng đồng loạt thực hiện phương án ứng phó, bảo đảm hệ thống cung cấp điện, thông tin liên lạc thông suốt, an toàn./.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh cần sẵn sàng ứng phó bão số 9 và mưa lũ Dự báo do tác động của bão, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió cấp 9-10, giật cấp 12, kèm theo nước dâng, sóng lớn gây nguy cơ sạt lở các tuyến đê, kè biển.