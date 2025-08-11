Hai thương hiệu vàng trong nước giảm mạnh 500.000 đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC trong nước đảo chiều giảm khoảng 500.000 đồng mỗi lượng trong phiên sáng nay (11/8), tỷ giá trung tâm giảm nhẹ.

Tại thời điểm 9 giờ 30, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 121,9-123,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với chốt phiên hôm qua, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp cùng giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn từ 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết từ 117,3-120,3 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1,2-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.376 USD/ounce, giảm khoảng 23 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 107,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.231 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.010-26.400 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước; Ngân hàng Vietinbank giao dịch từ 26.050-26.410 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 5 đồng.

Tuy vậy, Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.040-26.400 đồng/USD; Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.020-26.400 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng giảm 5 đồng./.

