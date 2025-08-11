Kinh tế

Hai thương hiệu vàng trong nước giảm mạnh 500.000 đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng trong sáng nay, cùng với biến động tỷ giá và giá vàng thế giới giảm, ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nước.

Hạnh Dung
Hai thương hiệu vàng trong nước giảm mạnh 500.000 đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng SJC trong nước đảo chiều giảm khoảng 500.000 đồng mỗi lượng trong phiên sáng nay (11/8), tỷ giá trung tâm giảm nhẹ.

Tại thời điểm 9 giờ 30, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 121,9-123,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với chốt phiên hôm qua, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp cùng giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn từ 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết từ 117,3-120,3 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1,2-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.376 USD/ounce, giảm khoảng 23 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 107,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.231 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.010-26.400 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước; Ngân hàng Vietinbank giao dịch từ 26.050-26.410 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 5 đồng.

Tuy vậy, Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.040-26.400 đồng/USD; Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.020-26.400 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng giảm 5 đồng./.

