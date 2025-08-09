Vàng thỏi vào tầm ngắm thuế quan, thị trường biến động mạnh

Thị trường vàng thế giới đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, khởi đầu bằng một đợt tăng giá dựa trên kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), rồi lên đến đỉnh điểm với một phiên tăng giá hỗn loạn vào ngày 8/8, sau khi Mỹ bất ngờ đưa vàng thỏi vào diện chịu thuế nhập khẩu.

Diễn biến đó đã đẩy giá vàng tại các hợp đồng kỳ hạn lên mức cao nhất mọi thời đại trước khi “hạ nhiệt,” sau khi Nhà Trắng cam kết cung cấp thông tin rõ ràng hơn trong tuần tới.

Cuối phiên giao dịch ngày 8/8, giá vàng giao tháng 12/2025 của Mỹ chốt phiên tăng 0,13% lên 3.491,30 USD/ounce sau khi chạm mức kỷ lục 3.534,10 USD trước đó cùng phiên. Giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 3.396,80 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay đã ghi nhận mức tăng khoảng 1% còn giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 3,47%. Quỹ đạo của thị trường vàng tuần này ban đầu được dẫn dắt bởi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed với các phiên tăng liên tiếp từ 4-5/8.

Sau phiên 6/8 giảm nhẹ do hoạt động chốt lời, giá vàng chạm mức cao nhất trong hai tuần trong phiên 7/8 khi các mức thuế quan mới của Mỹ đối với một loạt quốc gia chính thức có hiệu lực.

Tâm điểm của thị trường đã thay đổi đột ngột vào phiên 8/8, sau khi tờ Financial Times tiết lộ về một quy định mới của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP).

Theo một văn bản do CBP ban hành ngày 31/7, các thỏi vàng nặng 1kg và 100 ounce sẽ được xếp vào mã hàng hóa 7108.13.5500 - loại chịu thuế theo biểu thuế mới của Mỹ.

Đây là bước đi trái ngược với kỳ vọng trước đó của ngành vàng, vốn tin rằng các loại thỏi vàng này sẽ được miễn thuế dựa trên một mã phân loại khác.

Thỏi vàng 1kg là loại phổ biến nhất được giao dịch trên sàn Comex - thị trường vàng kỳ hạn lớn nhất thế giới - và cũng là mặt hàng chủ lực trong xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Mỹ.

Thông tin này đã gây ra một làn sóng mua vào mạnh mẽ trên thị trường kỳ hạn. Tuy nhiên, giá vàng đã giảm bớt đà tăng vào cuối phiên sau khi có tin Nhà Trắng dự định ban hành một sắc lệnh hành pháp để làm rõ chính sách thuế quan đối với vàng thỏi.

Trước diễn biến này, bà Susannah Streeter, phụ trách bộ phận tiền tệ và thị trường tại công ty quản lý tài sản Hargreaves Lansdown nhận định rằng đợt tăng giá hoảng loạn cho thấy ngay cả các tài sản trú ẩn an toàn cũng không miễn nhiễm với sự bất ổn phát sinh từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Còn theo ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại quý tại công ty môi giới đầu tư Britannia Global Markets, động thái này làm gián đoạn dòng chảy giao dịch vàng thỏi truyền thống giữa London, Thụy Sĩ và Mỹ.

Với vai trò là trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới, Thụy Sĩ bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi đang đối mặt với mức thuế 39% từ Mỹ. Do tình hình nhiều bất ổn, một số nhà máy tinh luyện lớn của Thụy Sĩ đã buộc phải tạm dừng chuyển vàng đến Mỹ.

Nếu khối lượng xuất khẩu vàng sang Mỹ giảm, diễn biến đó có thể làm gia tăng sự biến động của thị trường.

Vàng miếng được bán tại sàn giao dịch vàng ở Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường hàng hóa tại ngân hàng Saxo so sánh sự gián đoạn thị trường này với sự cố xảy ra trong đại dịch COVID-19.

Ông giải thích rằng sàn Comex của Mỹ thường được các ngân hàng vàng toàn cầu sử dụng như một công cụ phòng hộ có tính thanh khoản cao cho giao dịch trên thị trường vàng thỏi.

Việc áp thuế bất ngờ có thể làm suy yếu niềm tin vào thị trường New York như một môi trường giao dịch ổn định, khiến các trung tâm giao dịch toàn cầu khác nổi lên như một sự thay thế.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác cho thấy sự thay đổi trong chính sách vàng toàn cầu: Một nhà lập pháp cấp cao của Indonesia đã đề xuất áp lệnh cấm xuất khẩu vàng.

Mục tiêu của kế hoạch này là nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ngân hàng vàng thỏi trong nước, tăng cường dự trữ quốc gia và tận dụng hiệu quả hơn trữ lượng vàng khổng lồ của đất nước.

Trong tuần tới, thị trường sẽ tập trung cao độ vào thông báo của Nhà Trắng về chính sách thuế quan đối với vàng thỏi, để xác định xem những gián đoạn thị trường vừa qua là một sự bất thường tạm thời hay một cấu trúc mới.

Ngoài vấn đề thuế quan, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi số liệu kinh tế sắp tới cùng các bình luận từ quan chức Fed.

Hiện thị trường dự báo hơn 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025. Vì thế, bất kỳ thông tin mới nào thách thức quan điểm này đều có thể gây biến động lớn trên thị trường./.



