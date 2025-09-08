Hiện tượng "Trăng máu" ngoạn mục trong ống kính người dân thế giới

Những hình ảnh tua nhanh được lan truyền đã khiến nhiều người thích thú với sự chuyển sắc ngoạn mục của Mặt Trăng theo từng thời điểm.

Tối qua qua theo giờ Việt Nam, hàng tỷ người trên khắp thế giới đã có dịp được chiêm ngưỡng “Trăng Máu’ - Nguyệt thực toàn phần - một trong những sự kiện thiên văn tuyệt vời nhất có thể quan sát mà không cần bất kỳ thiết bị nào.

Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, hình ảnh Trăng Máu tỏa sáng rực trên Tử Cấm Thành đã thu hút sự quan tâm của các nhiếp ảnh gia cũng như đông đảo những người yêu thiên văn.

Nhiều người đã chờ sẵn từ chiều, cùng nhau hướng mắt lên bầu trời để “săn” những khoảnh khắc đẹp nhất, cho dù họ có thiết bị chuyên nghiệp hay không.

Tại Tây Á, người dân cũng được chứng kiến hiện tượng thú vị này tại thủ đô Amman của Jordan hay thủ đô Tehran của Iran.

Không chỉ quan sát bằng mắt thường, nhiều nhà quan sát chuyên nghiệp đã sử dụng kính viễn vọng để có thể được nhìn rõ hơn bề mặt gồ ghề của Mặt Trăng cùng sắc đỏ nâu phủ lên bề mặt của nó.

Còn tại châu Âu, “Trăng Máu” cũng làm rực sáng bầu trời Thụy Sĩ vào đêm 7/9. Nhiều người đã đổ về ngọn đồi ở Bourg-en-Lavaux để theo dõi cảnh tượng hiếm hoi này.

Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời nằm trên một đường thẳng, trong đó Mặt Trăng đi vào vùng tối nhất và khiến vệ tinh tự nhiên của Trái Đất dường như bị “nuốt trọn.”

Khi đó, ánh trăng bị mờ đi và phản chiếu ánh Mặt Trời, khiến nó chuyển sang màu cam đỏ rực như màu hoàng hôn pha ánh đồng mờ ảo./.