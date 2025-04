Hoạt động kinh doanh quý 1 của các ngân hàng có nhiều điểm sáng

Đến thời điểm này, một số ngân hàng đã công bố kết thúc quý 1/2025 với nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định sức bật nội tại mạnh mẽ với chiến lược phát triển được hoạch định đúng hướng.

Theo đó, tính đến 31/3, tổng tài sản của Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) đạt 74.890 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ (58.763 tỷ đồng), và tăng 2,5% so với cuối năm 2024 (73.015 tỷ đồng). Huy động vốn thị trường 1 tăng trưởng ổn định, đạt 46.717 tỷ đồng, tăng 25 % so với cùng kỳ (37.244 tỷ đồng), trong khi dư nợ tín dụng đạt 45.347 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ (35.186 tỷ đồng), phản ánh sự linh hoạt trong điều hành tín dụng phù hợp định hướng Ngân hàng Nhà nước của PGBank.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng tăng trưởng tích cực 34,4%, đạt 505,7 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 242,5 tỷ đồng, tăng mạnh 53,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 95,9 tỷ đồng, hoàn thành 13,4% kế hoạch tạm giao năm nay. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 2,09%, tiếp tục duy trì ở ngưỡng an toàn.

Về cơ cấu thu nhập hoạt động, thu nhập lãi thuần của PGBank tăng 21,4% cùng kỳ, tương ứng tăng 80,7 tỷ đồng, đạt 458,3 tỷ đồng, cao nhất trong nhiều năm qua, nhờ ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng khách hàng và đa dạng hóa nguồn thu. Nguồn thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn, chiếm đến 90,6% tổng thu nhập của ngân hàng.

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) bất ngờ thông báo tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng này đạt 790.742 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2024, dư nợ cấp tín dụng đạt 575.777 tỷ đồng, tăng 7%, tập trung đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chủ lực và các ngành nghề có tiềm năng tăng trưởng gắn với định hướng phát triển bền vững của nền kinh tế. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát trong ngưỡng an toàn nhờ các giải pháp quản trị rủi ro và xử lý nợ được triển khai một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả.

Kết thúc quý 1/2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt gần 4.400 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch cả năm 2025. Bước tăng trưởng này cho thấy năng lực nội tại vững chắc của SHB và nền tảng thuận lợi cho các mục tiêu tăng trưởng bứt phá trong năm 2025.

SHB lựa chọn định hướng tăng trưởng có chọn lọc, đầu tư tập trung vào các phân khúc khách hàng chiến lược, tận dụng lợi thế cạnh tranh về hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của khách hàng để tạo ra tăng trưởng ổn định và khác biệt. Phát triển hoạt động kinh doanh theo chiều sâu đi cùng việc tối ưu hóa nguồn lực, đầu tư mạnh cho số hóa và hiện đại hóa đã giúp ngân hàng nâng cao hiệu suất toàn hệ thống, tạo ra giá trị thực chất.

Cũng theo kết quả kinh doanh quý 1/2025 mới được TPBank công bố, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tương đương 26% kế hoạch năm. Đây là mức lãi quý 1 cao nhất lịch sử của TPBank và tăng hơn 40% so với cùng kỳ 2024.

Tổng huy động vốn quý 1 đạt 337.800 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dư nợ thị trường 1 đạt hơn 271.500 tỷ đồng, tăng mạnh 28% so với quý I/2024. Riêng cho vay khách hàng đạt hơn 263.100 tỷ đồng, tương ứng tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt 3,75%, cao hơn mức trung bình ngành./.