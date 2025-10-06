Du lịch

Hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế chọn khám phá Việt Nam sau 9 tháng

Đón trên 15,4 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024), doanh thu du lịch lữ hành trong 9 tháng qua của Việt Nam ước đạt 69,6 nghìn tỷ đồng (tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước).

M.Mai
Hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế chọn khám phá Việt Nam sau 9 tháng qua. (Ảnh: TTXVN)
Theo số liệu từ Cục Thống kê vừa công bố, trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón trên 15,4 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024), trong đó riêng tháng Chín đạt 1,52 triệu lượt (giảm 9,6% so với tháng trước, và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước).

Đáng chú ý, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường đóng góp gần 50% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với hơn 3,89 triệu lượt (chiếm 25,2%); Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai với trên 3,23 triệu lượt (chiếm 21%).

Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Đài Loan (Trung Quốc) với 926,4 ngàn lượt, Hoa Kỳ - 622,5 ngàn lượt, Nhật Bản - 617,7 ngàn lượt... Đặc biệt, Ấn Độ đã vươn lên trở thành thị trường khách lớn thứ 6 của Việt Nam (504,6 ngàn lượt), vượt trên Campuchia (489,8 ngàn lượt).

Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, có 84,5% khách đi bằng đường hàng không; 15,3% đi bằng đường bộ và 0,2% đi bằng đường biển.

Sau 9 tháng, thị trường Nga có tốc độ tăng trưởng lớn nhất khi đạt mức 273% so với cùng kỳ năm trước, đưa Nga trở thành thị trường lớn thứ 8 của du lịch Việt Nam với 435,1 ngàn lượt.

gen-n-z7087048561562-06102025.jpg

Các thị trường ở châu Âu chứng kiến kết quả tăng trưởng tốt, trong đó thị trường Nga tiếp tục tăng trưởng rất nhanh (tăng 173,0%), các thị trường chính ở châu Âu đều tăng trưởng tốt như Pháp (tăng 22,6%), Anh (tăng 21,7%), Đức (tăng 17,5%). Bên cạnh đó là Ba Lan (tăng 46,0%), Italy (tăng 22,3%), Na Uy (tăng 19,8%), Hà Lan (tăng 18,3%), Bỉ (tăng 17,9%), Thụy Điển (tăng 17,0%), Thụy Sỹ (tăng 15,8%)…

Sự tăng trưởng này được các chuyên gia nhận định do tác động tích cực từ chính sách miễn thị thực và hiệu quả triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại châu Âu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, doanh nghiệp thời gian qua.

Cũng theo Cục Thống kê, doanh thu du lịch lữ hành trong 9 tháng năm 2025 ước đạt 69,6 nghìn tỷ đồng (tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả này đến từ các hoạt động xúc tiến quảng bá của toàn ngành du lịch ngay từ đầu năm, cùng với sự phối hợp của nhiều địa phương trong việc tích cực triển khai các chương trình kích cầu và phát triển nhiều sản phẩm mới thu hút du khách trong và ngoài nước.

Một số địa phương có doanh thu 9 tháng năm 2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước có: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 24,3%; Hà Nội tăng 21,9%; Quảng Ninh tăng 20,2%; Đà Nẵng tăng 13,2%.../.

z5767155565697-89aabf897f242a5f59164d1c1dbc6393-9186.jpg
Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm Hang Múa ở Ninh Bình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
