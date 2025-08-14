Hướng tới nền hành chính "phi địa giới" tiện cho người dân

Cùng với cả nước, từ ngày 1/7, Thành phố Hồ Chí Minh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo ghi nhận sau hơn 1 tháng vận hành, đã có những chuyển biến tích cực từ tư duy đến hành động. Bộ máy chính quyền dần kiện toàn, vận hành thông suốt, ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức từng bước thích ứng mô hình mới, thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp; các thủ tục hành chính được cắt giảm, đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và hướng tới “phi địa giới” tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài viết nhằm ghi nhận những kết quả đạt được, các mô hình hay cũng như khó khăn, giải pháp và định hướng ổn định, thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 1.182 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành sẽ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn.

Cùng với đó là 154 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, phường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhiều lần chỉ đạo đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.

Cán bộ từ Thành phố xuống xã phục vụ người dân

Từ ngày 31/7, các tổ địa bàn (mỗi tổ 5 người) của Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại 38 điểm xã, phường tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

Người dân và doanh nghiệp có thể đến làm thủ tục ở bất kỳ điểm nào mà không cần về nơi cư trú.

Các phường, xã, đặc khu nơi đặt 38 tổ địa bàn bố trí tối thiểu 5 quầy giao dịch, tủ hồ sơ và có đủ bàn, ghế cho người dân, doanh nghiệp ghi chép hồ sơ.

Phường Vũng Tàu là một trong 38 điểm có mặt của tổ địa bàn, đưa cán bộ, công chức từ các sở, ngành xuống hỗ trợ, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính "phi địa giới."

Ông Vũ Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu, cho biết phường bố trí 5 quầy tiếp nhận thủ tục "phi địa giới" theo hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố.

"Mô hình phi địa giới hành chính rất ý nghĩa, tạo thuận lợi cho người dân. Nếu như trước đây, thủ tục phải đến tỉnh, giờ đây, người dân chỉ cần tới phường, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhân dân,” ông Vũ Quang Vinh nhận định.

Cán bộ, chuyên viên từ thành phố được "biệt phái" xuống xã để tiếp nhận hồ sơ "phi địa giới" hành chính. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Không ngại khó, vất vả, các công chức từ Thành phố sẵn sàng nhận nhiệm vụ “biệt phái” xuống các phường, xã tiếp nhận hồ sơ "phi địa giới" hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Vừa được “biệt phái” xuống phường Bà Rịa, ông Bùi Văn Luận, chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ khoảng cách địa lý so với nơi làm việc trước kia của ông là gần 200km nhưng không vì thế mà ngại việc.

“Chúng tôi sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, miễn sao có thể đem đến nhiều sự tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Với sự thông thạo trong công việc, chuyên môn nghiệp vụ rèn luyện qua nhiều năm, tôi hướng dẫn các công chức tại địa bàn làm quen quy trình, thủ tục mà trước kia họ chưa phải đảm nhiệm,” ông Luận chia sẻ.

Theo ông Luận, tổng số hồ sơ, thủ tục triển khai "phi địa giới" hành chính là 154. Trong đó, phần việc của Sở Nông nghiệp và Môi trường chiếm hơn 50% số lượng thủ tục.

Việc tiếp nhận thủ tục "phi địa giới" này giúp người dân không mất thời gian, chi phí đi lại. Các công đoạn tiếp xúc với người dân sẽ giảm đi, đội ngũ chuyên viên thụ lý tiếp cận hồ sơ nhanh, phản hồi tích cực, kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ. Mọi khâu đều minh bạch và công khai.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, được “biệt phái” xuống phường Thủ Đức, phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công của phường để hướng dẫn người dân làm các thủ tục "phi địa giới."

“Thời gian đầu, do chưa có nhiều người dân biết đến phi địa giới hành chính nên chỉ lác đác vài người đến hỏi thủ tục. Nhưng khi người dân biết tới những lợi ích do “phi địa giới” đem lại thì tôi nghĩ lượng hồ sơ sẽ tăng nhanh chóng. Do đó, một mặt chúng tôi làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, mặt khác hướng dẫn cán bộ, công chức tại cơ sở để dần dần “chuyển giao,” phục vụ tốt nhất cho người dân,” chị Mỹ Trinh chia sẻ.

Bước đầu triển khai "phi địa giới" hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả tích cực, được người dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tương tác, tuyên truyền phổ biến.

Người dân quét mã QR để tra cứu thủ tục và quy trình hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp-hộ tịch. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Anh Nguyễn Đức Thành (ở phường Vũng Tàu) sau khi được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn tất hồ sơ liên quan đến đất đai ở một phường khác cho biết: “Trước khi tới tôi còn tưởng phải đi lại vài nơi mới xong, không nghĩ là lại được làm thủ tục ngay tại chỗ, nhanh chóng và tiện lợi. Tôi sẽ giới thiệu để người thân và bạn bè biết để họ khi có nhu cầu thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư.”

Mục đích của "phi địa giới" hành chính là tiện cho người dân. Ví dụ, người sống ở phường Thủ Đức nhưng có tài sản ở phường Bình Dương hoặc phường Vũng Tàu đều có thể đến làm thủ tục ở bất cứ đâu.

Đem lại tiện lợi và làm cho người dân thấy hài lòng khiến anh cảm thấy rất vui, anh Nguyễn Chí Công, chuyên viên Sở Tài chính từ Thành phố "biệt phái” xuống phường Thủ Đức, phấn khởi chia sẻ.

Để đảm bảo mọi hoạt động đều trôi chảy, thuận lợi khi chính thức thực hiện 100% "phi địa giới" cho mọi cá nhân và tổ chức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đề nghị lãnh đạo các sở, ngành phân công cán bộ xuống cơ sở giải bài toán thiếu cán bộ và lúng túng trong xử lý hồ sơ, thủ tục.

Tiến tới 100% thủ tục "phi địa giới"

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Sở Xây dựng lên kế hoạch đưa gần 1.000 thanh tra xây dựng đang dôi dư xuống cơ sở.

Các sở, ngành khác luân phiên cử cán bộ "biệt phái" đi xuống các xã, phường thực thi “phi địa giới” hành chính.

“Chỗ nào nhu cầu nhiều thì đưa nhiều, chỗ nào có nhu cầu ít thì đưa ít. Chủ động làm ngay trong thẩm quyền, không phải chờ,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được nêu rõ.

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết dự kiến Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố sẽ ra mắt và đi vào hoạt động trong tháng 9 tới đây. Khi đó, Thành phố sẽ có 41 điểm tiếp nhận hồ sơ “phi địa giới” gồm Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh với 2 cơ sở tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và 38 tổ địa bàn.

Để đẩy nhanh tiến độ, tiến tới thực hiện 100% thủ tục "phi địa giới" hành chính vào cuối năm 2025, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp Trung tâm chuyển đổi số Thành phố xây dựng hệ thống phần mềm điều hành chính quyền số, kết nối đến tất cả sở, ngành và 168 xã, phường, đặc khu. Dự kiến, hệ thống này vận hành thử nghiệm vào ngày 20/8, sau đó áp dụng cho tất cả đơn vị liên quan.

“Về mặt cơ sở vật chất của Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố và các điều kiện liên quan thì Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị chuẩn bị xong, hiện đang tập huấn hướng dẫn và hiệu chỉnh sao cho phù hợp nhất,” ông Dương Hồng Thắng cho biết thêm.

Robot hành chính giúp người dân tra cứu thủ tục hành chính dễ dàng, tiện lợi. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù Thành phố chỉ mới triển khai “phi địa giới” hành chính trong thời gian ngắn nhưng các số liệu ghi nhận cho thấy rất thuyết phục.

Thống kê của Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, số liệu hồ sơ “phi địa giới” ngay trong ngày đầu tiên triển khai (ngày 1/8) tiếp nhận là 9.181 hồ sơ. Trong đó, trực tuyến là 7.979 hồ sơ, trực tiếp là 1.202 hồ sơ.

Lũy kế từ ngày 1-8/8, Thành phố tiếp nhận 31.037 hồ sơ, trực tuyến là 26.709 hồ sơ, trực tiếp là 4.328 hồ sơ.

“Đây là những kết quả ban đầu, cho thấy việc triển khai hồ sơ “phi địa giới” đã được người dân và doanh nghiệp ủng hộ. Việc đưa vào 38 tổ địa bàn tiếp nhận hồ sơ “phi địa giới” góp phần giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp,” bà Võ Thị Trung Trinh nhấn mạnh.

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, toàn bộ 168 xã, phường và đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh đều đã vận hành trôi chảy, ổn định và hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Mặc dù, thời gian đầu vẫn còn một số khó khăn do đường truyền, hệ thống kết nối còn chậm nhưng nhiều nơi, nhiều địa bàn với những mô hình sáng tạo, cách làm linh hoạt thực sự cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ từ nền hành chính “công vụ” sang “phục vụ.”

Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo giảm tải áp lực cho cán bộ, công chức và xây dựng bộ máy chính quyền địa phương thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả./.

Bài 1: Bộ máy thông suốt, thực hiện song song hai nhiệm vụ quan trọng

Bài 2: Bước chuyển mạnh mẽ từ hành chính công vụ sang phục vụ