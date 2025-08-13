Bước chuyển mạnh mẽ từ hành chính công vụ sang phục vụ

Từ khi chính quyền mới đi vào hoạt động, tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, linh hoạt đem lại hiệu quả cao trong công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đúng như tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Ủy ban Nhân dân Thành phố: Từng cán bộ, từng cấp phải chuyển từ tư duy hành chính công vụ sang hành chính phục vụ, xem người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, nguồn lực, động lực tăng trưởng.

Chính quyền thân thiện, chu đáo

Sau hơn một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tân Đông Hiệp (Bình Dương cũ) triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công. Trong đó có mô hình “Quầy người dân tự phục vụ” tạo điểm nhấn thân thiện, gần gũi.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Đông Hiệp, từ ngày 9/6, giai đoạn vận hành thử mô hình chính quyền 2 cấp đến nay, “Quầy người dân tự phục vụ” được duy trì tại sảnh Trung tâm phục vụ hành chính công của phường.

Mỗi ngày chuẩn bị từ 30-50 phần ăn gồm mỳ, cháo gói, trứng luộc, bánh quy, trái cây theo mùa, trà và càphê phục vụ người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Kinh phí khoảng 400.000 đồng/ngày, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Theo ông Võ Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Đông Hiệp, trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp đón 100-150 lượt người dân đến liên hệ công việc.

Người dân rất vui được phục vụ điểm tâm miễn phí tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Đông Hiệp (TP. Hồ Chí Minh). (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Những ngày đầu triển khai, nhiều người chưa biết bàn đồ ăn được bố trí phục vụ miễn phí nên còn e ngại sử dụng.

“Đích thân đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thanh Huy xuống tận nơi giới thiệu và mời người dân dùng thử. Sau đó, mô hình được đông đảo người dân đón nhận, đánh giá cao tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường,” ông Võ Thanh Bình chia sẻ.

Ông Bình cho biết thêm, mô hình này xuất phát từ thực tế quan sát nhu cầu của người dân khi đến làm thủ tục, đồng thời được học hỏi từ “Quầy tự phục vụ” nội bộ trước kia tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Từ đây, Trung tâm muốn chuyển từ phục vụ nội bộ sang phục vụ người dân, coi đây là việc cần thiết, thiết thực góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Chị Tống Khánh Linh, người dân phường Tân Đông Hiệp chia sẻ, khi được mời dùng điểm tâm miễn phí trong lúc chờ giải quyết thủ tục, chị cảm thấy vui và được quan tâm, việc chờ đợi trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tương tự, ông Huỳnh Lạc, người dân phường Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) cũng chia sẻ, trước kia mỗi khi có việc cần đến ra phường làm giấy tờ, thủ tục ông rất e ngại, thậm chí thấy áp lực do môi trường làm việc căng thẳng, ít thân thiện.

“Nhưng bây giờ, bước vào cơ quan công quyền lại được tình nguyện viên hướng dẫn tận tình, cán bộ phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo như thế này, tôi không mong đợi gì hơn,” ông Huỳnh Lạc nói.

Một người dân khác ở phường Bà Rịa là anh Lê Hải Lâm ghi nhận nhiều đổi thay tích cực tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bà Rịa.

“Trước kia, tôi đi làm thủ tục hành chính cho gia đình vừa đến huyện, xuống xã rồi lên tỉnh, 3 cấp khá phức tạp. Nay, mô hình hai cấp quá tuyệt vời, quá chuyên nghiệp,” anh Lê Hải Lâm phấn khởi nói.

Ủy ban Nhân dân phường Bà Rịa bố trí nhân sự và giao chỉ tiêu cho Trung tâm phục vụ hành chính công của phường cụ thể, rõ ràng. Cán bộ, nhân sự làm việc tại Trung tâm đều có trình độ, chuyên môn “đúng người, đúng việc” đảm bảo vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ và làm hài lòng người dân, doanh nghiệp.

Ông Châu Hoài Hân, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bà Rịa cho biết, qua hơn 1 tháng vận hành, mô hình thể hiện rõ tính ưu việt, người dân khi đến làm thủ tục được Trung tâm giải quyết hồ sơ nhanh do áp dụng khoa học công nghệ.

Nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa, làm trên hệ thống mạng cũng nhanh nên tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc của người dân.

Tình nguyện viên tận tình hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực truyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Lực lượng tình nguyện viên tích cực học hỏi, trau dồi kinh nghiệm giúp cán bộ, công chức giải quyết nhanh hồ sơ cho người dân.

Em Nguyễn Phạm Minh Nghĩa, một tình nguyện viên tại phường Bà Rịa chia sẻ, để công việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân diễn ra một cách suôn sẻ nhất, em phải chuẩn bị rất nhiều. Vừa tự trang bị kỹ năng sử dụng vi tính thành thạo, ứng dụng trí tuệ thông minh, em phải rèn luyện phong cách làm việc chuyên nghiệp, ứng xử thân thiện với người dân.

“Khi giúp đỡ được người dân làm thủ tục em cảm thấy rất tự hào vì đã góp một phần nhỏ công sức trong vận hành thành công chính quyền địa phương 2 cấp,” em Nghĩa vui vẻ nói.

“Công chức số” giảm áp lực cho cán bộ

Bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện viên, các robot-công chức số, trợ lý AI… giúp giảm đáng kể áp lực công việc cho cán bộ, công chức tại các xã, phường, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhanh chóng, tiện lợi.

Từ những ngày đầu chính quyền đi vào hoạt động, khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thủ Đức, người dân cảm thấy hào hứng, vui vẻ với sự phục vụ của 2 robot hành chính.

Một robot làm nhiệm vụ lễ tân, tương tác bằng giọng nói hướng dẫn người dân thủ tục hành chính cần thiết, một robot phục vụ bánh, nước và cung cấp tờ khai.

Ông Tạ Đức Trọng (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ, mỗi lần đến đây, các robot phục vụ rất dễ thương, nhiệt tình. Đặc biệt, các robot luôn có những câu nói dễ thương, ngộ nghĩnh giúp người ngồi chờ đợi không cảm thấy sốt ruột.

“Bản thân tôi từng trải nghiệm tra cứu thông tin tại các kios tự động tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thủ Đức, giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc tìm hiểu thủ tục hành chính, hỗ trợ trích xuất thông tin, cung cấp thông tin cần thiết để tôi hoàn thành giấy tờ, thủ tục… Tôi thấy rất là hài lòng. Thời gian tới cần ứng dụng nhiều hơn nữa những công nghệ như thế này để phục vụ người dân tốt hơn,” ông Tạ Đức Trọng bày tỏ.

Robot hành chính giúp người dân tra cứu thủ tục hành chính dễ dàng, tiện lợi. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Trong khi đó, tại phường An Khánh cũng có hai robot “lễ tân” phục vụ người dân và doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hành chính. Cả hai robot này đều ghi nhận những phản ánh của người dân, thông qua quá trình tương tác với nhân dân.

Điểm nổi bật của các robot là hoạt động liên tục, không ngừng nghỉ. Dù người dân đến phường vào đầu giờ sáng hay cuối giờ chiều, hệ thống vẫn sẵn sàng phục vụ. Với những người quen sử dụng công nghệ, họ có thể chủ động thao tác mọi thứ tại nhà, từ điền biểu mẫu, nộp hồ sơ đến tra cứu tiến độ xử lý.

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Khánh cho biết tới đây, phường tiếp tục nâng cấp robot đáp ứng một số công việc mới.

“Khi người dân đến giao dịch tại Trung tâm nhìn thấy robot phục vụ rất phấn khởi. Hai bạn robot này giúp truyền tải thông điệp đến người dân, doanh nghiệp rằng hãy tiếp cận với công nghệ AI và tập dần thói quen nộp hồ sơ hành chính trực tuyến… vừa nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả,” ông Nguyễn Xuân Quỳnh cho biết.

Ngoài ra, với mô hình “Nâng cao ứng dụng công nghệ số,” phường An Khánh chú trọng phục vụ đến nhóm đối tượng yếu thế như, người cao tuổi, lao động phổ thông, người dân chưa thạo công nghệ.

“Thông qua các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chúng tôi muốn đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Trong đó chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ để người dân làm quen với “chính quyền số,” “công chức số...” Từ đó, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp-đó chính là thước đo đánh giá cán bộ, công chức trong thời đại số,” ông Nguyễn Xuân Quỳnh nhấn mạnh.

Theo nhiều người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, trợ lý AI và robot hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công không chỉ tương tác qua cảm ứng mà còn tích hợp nhận diện giọng nói và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

Đây là điểm mới được đánh giá cao tại địa bàn có đông cư dân quốc tế như các phường Thủ Đức, An Khánh, Tân Hưng.../.

