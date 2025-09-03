Khoảnh khắc xúc động tiễn các chiến sĩ A80 rời Thủ đô

Người dân Thủ đô xúc động tiễn chân các chiến sĩ A80 tại Ga Hà Nội, khép lại hành trình diễu binh, diễu hành trang nghiêm, để lại ký ức đẹp về tình quân dân gắn bó.

Ngày 3/9, tại Ga Hà Nội, các khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã lên tàu trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rất đông người dân Thủ đô có mặt từ sớm tiễn chân, lưu luyến trong những cái bắt tay, tấm ảnh kỷ niệm.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban Diễu binh – Diễu hành A80 Bộ Quốc phòng động viên lực lượng trước giờ lên đường, ghi nhận tinh thần nỗ lực, kỷ luật của các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80.

Đoàn tàu SE67 lăn bánh, khép lại hành trình tập luyện, cống hiến đầy ý nghĩa. Khoảnh khắc bịn rịn nơi sân ga thêm một lần khẳng định truyền thống “quân với dân như cá với nước”, để lại ký ức đẹp trong lòng nhân dân./.