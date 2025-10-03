Khởi tố, bắt cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận.

Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ, trong hai năm 2020-2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, bộ kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch với tổng kinh phí hơn 198 tỉ đồng với 53 gói thầu.

Các gói thầu đều được mua từ nguồn vốn ngân sách, nguồn kinh phí vận động phòng, chống dịch thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn…

Tháng 5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận./.

