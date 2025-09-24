Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng đánh người tại bệnh viện

Tối 23/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” vì liên quan đến vụ đánh người tại sảnh chính Bệnh viện đa khoa tỉnh, cơ sở 1 tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1968, cư trú tại tổ dân phố Xóm Soi, phường Âu Lâu; Ngô Văn Oánh, sinh năm 1960, cư trú tại tổ dân phố Tuy Lộc, phường Văn Phú; Hà Ngọc Vang, sinh năm 1962, cư trú tại tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các đối tượng trên đang là bảo vệ của Bệnh viện đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai do Công ty Cổ phần dịch vụ Đông Á JIPI chi nhánh tỉnh Lào Cai quản lý.

Trước đó, vào khoảng 11h30 phút, ngày 19/9, tại khu vực sảnh chính của Bệnh viện đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai, anh Hà Mạnh Dũng (làm nghề chở xe ôm) gặp và nhận chở người quen là một bệnh nhân chạy thận nhân tạo cùng với người nhà về xóm trọ. Tuy nhiên khi chưa kịp ra khỏi khuôn viên của sảnh bệnh viện, anh Dũng đã bị 3 bảo vệ của bệnh viện là Nguyễn Văn Khanh, Ngô Văn Oánh, Hà Ngọc Vang chặn xe và dùng gậy cao su đánh vào người.

Hành vi của Khanh, Oánh, Vang đã gây cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu và làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây hoang mang cho người dân.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, có người dân đã quay lại video và đăng tải lên một số trang mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bệnh viện đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, có thể việc anh Dũng bị các bảo vệ hành hung là để cảnh cáo anh này vào hành nghề tại khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cơ sở 1 khi chưa được sự đồng ý của nhóm đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

