Gia Lai: Khởi tố bị can mắc điện bẫy chuột làm 2 người tử vong

Ngày 23/9, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trương Quang Hoe (sinh năm 1946, trú tại thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người.”

Theo điều tra ban đầu, tối 16/9, ông Hoe mắc điện trên ruộng lúa để diệt chuột nhưng không đặt cảnh báo nguy hiểm. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, ba thanh niên đi săn chim qua khu vực này; trong đó, anh L.V.H (sinh năm 1992) và anh Đ.P.T (sinh năm 1992) bị điện giật tử vong tại chỗ.

Trước đó, từ năm 2023, ông Hoe đã nhiều lần dùng dây kẽm nối điện từ công tơ gia đình kéo ra ruộng để diệt chuột.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trương Quang Hoe.

Đến ngày 22/9, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn các quyết định tố tụng, bảo đảm xử lý vụ án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đưa tin, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16/9, anh Đỗ Ngọc P (sinh năm 1997, trú xã Phù Mỹ Tây) phát hiện hai người bạn đi cùng là Đỗ Phi T (sinh năm 1992) và Lê Văn H (sinh năm 1992), cùng trú thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây, nằm bất động trên ruộng lúa của ông Hoe. Khi đến kiểm tra, cả hai đã tử vong nên anh P lập tức trình báo lực lượng chức năng.

Vụ án là lời cảnh tỉnh cho người dân, việc sử dụng điện để bẫy chuột, bẫy thú là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể gây chết người và sẽ bị xử lý hình sự về tội “Giết người.” Người dân cần tìm các biện pháp an toàn, đúng quy định để bảo vệ mùa màng, tuyệt đối không được tự ý mắc điện ra đồng ruộng, vườn rẫy./.

