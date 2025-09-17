Xã hội

Gia Lai: Hai người tử vong ở ruộng lúa, nghi do dính điện bẫy chuột

Đêm 16/9, người dân phát hiện hai người đàn ông tử vong tại ruộng lúa ở thôn Phú Thiện, gần hiện trường có đường dây điện do chủ nhân ruộng lúa mắc để bẫy chuột.

Sỹ Thắng
Phát hiện 2 người tử vong ở ruộng lúa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 17/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Phù Mỹ Tây tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân hai người tử vong tại ruộng lúa ở thôn Phú Thiện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16/9, Đỗ Ngọc P. (sinh năm 1997, trú xã Phù Mỹ Tây) phát hiện hai người là Đỗ Phi T. (sinh năm 1992) và Lê Văn H. (sinh năm 1992, cùng trú thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây) nằm bất động trên ruộng lúa của ông Trương Quang H. (sinh năm 1946, trú thôn Phú Thiện).

Khi đến kiểm tra, P. phát hiện cả hai đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận gần vị trí hai nạn nhân có đường dây điện được ông H. mắc để bẫy chuột cắn phá ruộng lúa.

Trước đó, vào buổi tối 16/9, Đỗ Ngọc P. cùng Đỗ Phi T. và Lê Văn H. rủ nhau đi bắn chim tại khu vực thôn Phú Thiện thì xảy ra sự việc trên.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Gia Lai #Điện bẫy chuột #tử vong #ruộng lúa Gia Lai
