Lần đầu cấy ghép thành công phổi lợn vào cơ thể người

Lần đầu tiên trong lịch sử, một lá phổi lấy từ lợn biến đổi gene đã được cấy ghép thành công vào cơ thể người. Nghiên cứu trên vừa được các nhà khoa học Trung Quốc công bố trên tạp chí khoa học Nature.

Phổi là cơ quan rất phức tạp để ghép, song ca phẫu thuật này được coi là một bước tiến hướng tới các thử nghiệm lâm sàng. Người nhận là một bệnh nhân nam, 39 tuổi, ở Trung Quốc, đã chết não.

Trước đó, lá phổi đã trải qua 6 lần biến đổi gene nhằm tăng khả năng thích ứng với cơ thể người.

Sau ca ghép, cơ quan này duy trì chức năng sống trong 9 ngày mà không xuất hiện dấu hiệu thải ghép cấp tính hay nhiễm trùng.

Tác giả He Jianxing cho biết, trong bối cảnh nhu cầu cấy ghép nội tạng trên thế giới ngày càng tăng, việc sử dụng nội tạng động vật cho người (xenotransplantation) được coi là giải pháp tiềm năng nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn hiến tạng.

Ông nhấn mạnh thành tựu này đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực cấy ghép phổi từ động vật sang người.

Bà Beatriz Dominguez-Gil, Giám đốc Tổ chức Cấy ghép quốc gia, nhận định nghiên cứu là một cột mốc trong y học chuyển dịch.

Bà lưu ý phổi là cơ quan đặc biệt khó ghép vì cấu trúc sinh lý mỏng manh, tiếp nhận lượng máu rất lớn và thường xuyên tiếp xúc với không khí, khiến chúng dễ bị tổn thương.

Tại Trung Quốc và Mỹ, đến nay, ít nhất hàng chục trường hợp được cấy ghép các bộ phận từ lợn chỉnh sửa gene, gồm tim, thận, gan và tuyến ức.

Giáo sư Muhammad Mohiuddin, chuyên gia phẫu thuật tại Trường Y Đại học Maryland (Mỹ), người từng dẫn dắt ca ghép tim lợn đầu tiên vào cơ thể người sống năm 2022, đánh giá cao nỗ lực này trên, xem đây là bước đi đầu tiên hướng tới cấy ghép phổi từ động vật sang người./.

Thêm một bệnh nhân đồng ý cấy ghép thận của lợn Bà Lisa Pisano, 54 tuổi bị suy thận và suy tim, và được các bác sỹ phẫu thuật tại NYU Langone Health thực hiện cặp ca phẫu thuật đầy kịch tính vào tháng 4 vừa qua.