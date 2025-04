Lãnh đạo chính đảng, các nước gửi thư, điện chúc mừng Việt Nam

Nhân dịp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), cùng với đoàn đại biểu các đảng, các nước sang dự Lễ Kỷ niệm, nhiều lãnh đạo các chính đảng/các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các cấp lãnh đạo của Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Chính phủ, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đồng gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nội dung điện mừng khẳng định đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30/4/1975, là sự kiện quan trọng được lưu danh vào lịch sử thế giới, là dấu ấn lịch sử chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thắng lợi này không chỉ là thắng lợi của quân đội và nhân dân Việt Nam mà còn là thắng lợi chung của tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt Lào-Việt Nam, cũng như của nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia; bày tỏ ấn tượng và khâm phục trước những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, góp phần đưa vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao ở khu vực và quốc tế; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tự hào về quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả và kịp thời từ trước tới nay.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane và Quyền Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bunlua Phandanuvong đã gửi Thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gửi Thư chúc mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm; Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã gửi Thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Trong thư, các Lãnh đạo cấp cao Campuchia viết: “Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là trang sử đầy tự hào, là minh chứng cho tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí kiên cường, dũng cảm và hy sinh của Đảng, quân đội và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp chính nghĩa giải phóng và thống nhất đất nước; đánh giá cao và bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được 50 năm qua và tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới và tiến bước vững chắc tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2030; quan hệ Campuchia-Việt Nam được gắn kết bởi tình hữu nghị truyền thống bền chặt và hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, sự hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, và khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này lên một tầm cao mới theo tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.”

Đảng Cộng sản Ấn Độ đã gửi Thư chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar đã gửi Thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong Điện, Thủ tướng Thái Lan bày tỏ coi trọng quan hệ hữu nghị và láng giềng gần gũi giữa hai nước, khẳng định quyết tâm chung tay hợp tác với Việt Nam nhằm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa đã gửi Điện mừng tới Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Cũng trong dịp này, Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka đã gửi Thư chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam đã gửi Thư chúc mừng tới Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Belarus Natalia Kochanova và Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeenko đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Bin Haji Hasan đã gửi Thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn./.

