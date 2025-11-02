Mexico: Lễ hội “Ngày của Người chết” thu hút hàng triệu du khách

Thống kê cho thấy, năm nay lễ hội nổi tiếng “Ngày của Người chết” đã thu hút hơn 1,6 triệu du khách và mang lại hơn 1 tỷ USD doanh thu cho quốc gia Bắc Mỹ.

Diễn ra từ ngày 27/10 đến 2/11, lễ hội thường niên “Ngày của Người chết” nhằm tôn vinh sự sống, gắn kết các thế hệ, đã thu hút du khách trên khắp thế giới đến với Mexico.

Bộ Du lịch Mexico dự đoán doanh thu lưu trú và dịch vụ du lịch trong tuần lễ hội có thể đạt hơn 20 tỷ peso, tương đương 1,1 tỷ USD, qua đó đóng góp đáng kể cho kinh tế địa phương.

Hàng trăm sự kiện diễu hành, triển lãm, lễ dâng hoa và chợ truyền thống diễn ra ở nhiều nơi đã thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tham gia./.