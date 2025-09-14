Mexico: Va chạm liên hoàn trên đường cao tốc khiến 15 người thiệt mạng

Đời sống

Đài Trang
Theo báo cáo ban đầu, xe tải chở bia đã đâm vào xe khách, sau đó xe khách đâm vào một xe khác.. (Ảnh: The Jerusalem Post)

Ngày 13/9, một vụ tai nạn xe nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc tại bán đảo Yucatan, Mexico, khiến 15 người thiệt mạng.

Giới chức bang Yucatan cho biết vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc giữa hai thành phố Merida và Campeche, khiến hành khách trên 1 xe tải, 1 xe ôtô cá nhân và 1 xe khách thiệt mạng.

Các lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp, an ninh và y tế đã ngay lập tức được triển khai để xử lý hiện trường. Hai người bị thương nặng đã được các nhân viên y tế điều trị tại chỗ.

Theo báo cáo ban đầu, xe tải chở bia đã đâm vào xe khách, sau đó xe khách đâm vào một xe khác. Truyền thông địa phương đưa tin xe khách đang chở công nhân xây dựng từ Merida, thủ phủ của Yucatan, đến nhiều vùng nông thôn khác nhau.

Các báo cáo cho biết xe khách đã lao ra khỏi đường, lật nhào và bốc cháy, khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong và thiệt mạng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thống đốc Yucatan Joaquin Diaz Mena đã bày tỏ thương tiếc và khẳng định sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ tai nạn./.

