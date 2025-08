Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La

Theo các báo cáo nhanh, tính đến 14 giờ, ngày 1/8, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại nặng ở nhiều địa phương.

Cụ thể, tại xã Mường Lạn làm 4 nhà bị cuốn trôi, sập đổ và nhiều nhà bị ảnh hưởng; nhiều diện tích lúa bị ngập lụt.

Tại xã Sông Mã, ở km325+400-km325+500 Quốc lộ 12 (đường vào xã Mường Lầm) đang tắc đường do nước ngập sâu từ 1,4-1,6m.

Tại xã Phúng Bánh, đường từ Dồm Cang đến xã Phúng Bánh ngập 2m; 10 bản bị cô lập hoàn toàn.

Tại xã Chiềng Sơ, các bản Nà Lốc 1, Nà Lốc 2, Te Tiến, Pau Hay bị cô lập (đã đi dời dân đến nơi an toàn); 1 cầu treo bản Te Tiến bị đứt.

Xã Bó Sinh, đoạn km295+340-km295+430 ngập sâu so với mặt cầu bailey km295+380 khoảng 1,5m; km300+00-km300+070 ngập sâu so với mặt cống hộp km300+050 khoảng 1,5m; km282+300-km282+450 ngập sâu so với mặt đường khoảng 1m.

Tại xã Mường Lầm, đoạn km302+530-km302+640 ngập sâu so với mặt đường khoảng 1,2m; cuốn trôi 1 cầu treo qua sông Mã; di dời người và tài sản của 22 hộ của 4 bản đến nơi tránh trú an toàn.

Đối với xã Sốp Cộp, 1 hộ gia đình khoảng 8 nhân khẩu ở bản Nà Dìa đang bị cô lập, các lực lượng chức năng đã được ứng cứu ra đến nơi khu vực an toàn; 1 nhà đã bị lũ cuốn trôi.

Xã Mường Hung, mực nước thượng lưu 303 chênh trước và sau đập 70cm, hiện lưu lượng qua Nhà máy Thủy điện Mường Hung khoảng 3.500m3/s - 4.000 m3/s. Nhà máy đã mở 7/7 các cửa xả lũ theo quy trình sẵn sàng đón lũ lớn.

Cùng với đó, do nước đổ về quá lớn nên chưa thể tiếp cận để cứu hộ 1 hộ dân 8 người tại bản Anh Trung.

Ngoài ra, mưa lũ làm nhiều công trình dân sinh ở các xã bị ảnh hưởng; hệ thống điện, liên lạc, giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng và nhiều tuyến đường bị hư hỏng.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, ngày 1/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã ký Công điện ứng phó mưa lũ, ngập lụt các xã dọc Sông Mã; ký Quyết định thành lập Sở Chỉ huy phía trước để ứng phó với bão lũ, ngập úng trên địa bàn tỉnh Sơn La; công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trong tháng Bảy và đầu tháng Tám trên địa bàn các xã Bó Sinh, Chiềng Sơ, Huổi Một, Mường Lầm, Nậm Lầu, Nậm Ty, Sông Mã, Mường Lạn, Chiềng Khoong, Chiềng Khương Sốp Cộp, Tân Yên, Mai Sơn.

Hiện tại các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác của tỉnh Sơn La đã tiếp cận hiện trường và thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Sông Mã để chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã và chính quyền các địa phương đang tích cực, khẩn trương triển khai những biện pháp ứng phó, đồng thời khắc phục hậu quả thiên tai; huy động lực lượng tại chỗ tại giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại, di dời người và tài sản đến nơi an toàn./.

Sơn La công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, ứng phó với bão lũ Sơn La triển khai lực lượng Công an, quân đội kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp để chủ động di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.