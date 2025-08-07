Mỹ bắt giữ 2 người vận chuyển chip AI sang Trung Quốc

Hai cư dân bang South California đã bị bắt giữ và phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên bang sau khi bị tình nghi tuồn “hàng loạt vi mạch (chip) tiên tiến có giá hàng chục triệu USD trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)” sang Trung Quốc.



Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6/8 ra thông cáo báo chí nêu rõ: “Chuan Geng - 28 tuổi, cư dân Pasadena, và Shiwei Yang - 28 tuổi, cư dân El Monte - bị buộc tội vi phạm Đạo luật Cải cách kiểm soát xuất khẩu, bản án tối đa dành cho trọng tội này theo luật định là 20 năm tù liên bang.”



Theo cáo trạng, từ năm 2022 cho tới tháng 7 vừa qua, 2 bị can đã lợi dụng công ty ALX Solutions Inc., đặt trụ sở tại El Monte, để tuồn hàng loạt chip phân tích dữ liệu đồ họa qua Singapore và Malaysia, vốn được mô tả là “các bộ phận chuyên dùng cho máy tính tiên tiến.”

Hai quốc gia Đông Nam Á “thường là địa điểm trung chuyển để gửi hàng bất hợp pháp qua Trung Quốc”, đồng thời, các khoản tiền mà ALX Solutions nhận được không phải là từ những người mua chip, mà là từ “các công ty tại Hong Kong và Trung Quốc, trong đó có khoản tiền 1 triệu USD từ một công ty đặt trụ sở tại Trung Quốc vào tháng 1/2024.”



Việc vận chuyển “những con chip GPU tối tân trên thị trường” - được chế tạo cho “xe tự lái, hệ thống chẩn đoán y tế và các ứng dụng hỗ trợ AI” - qua Trung Quốc cần phải được Bộ Thương mại Mỹ phê chuẩn theo quy trình đặc biệt, nhưng 2 bị can người Hoa chưa từng xin giấy phép. Trên thực tế, các công tố viên buộc tội Geng và Yang cố tình lách luật.



Thông cáo chỉ rõ: “Tuần trước, cơ quan thực thi pháp luật đã khám xét văn phòng ALX Solutions và tịch thu điện thoại di động của Geng và Yang, trong đó có những đợt trao đổi giữa các bị can là bằng chứng buộc tội, cũng như việc mượn Malaysia để xuất khẩu sang Trung Quốc hòng né tránh luật xuất cảnh tại Mỹ.”



Bị can Geng là thường trú nhân hợp pháp, được tại ngoại với số tiền 250.000 USD tiền bảo lãnh, còn bị can Yang đã hết hạn thị thực lưu trú và phải hầu tòa vào ngày 12/8. Phiên luận tội cho cả hai bị can được ấn định vào ngày 11/9 tới./.

Mỹ treo thưởng 3 triệu USD cho thông tin về thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng Chính phủ Mỹ treo thưởng 3 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án Giovanni Vicente Mosquera Serrano, 37 tuổi, thủ lĩnh chủ chốt của băng nhóm tội phạm Tren de Aragua.