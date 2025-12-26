News Game

[News game] Quá trình đất nước tiến lên đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng

Sau nhiều năm xây dựng đất nước trong điều kiện khó khăn, mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung bộc lộ những hạn chế, đòi hỏi phải có những quyết sách mang tính đột phá để đưa đất nước thoát khỏi trì trệ.

Quá trình tiến lên công cuộc Đổi mới ở Việt Nam là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc nhìn thẳng vào thực tiễn, đánh giá đúng tình hình và mạnh dạn đổi mới tư duy phát triển.

Sau nhiều năm xây dựng đất nước trong điều kiện khó khăn, mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung bộc lộ những hạn chế, đòi hỏi phải có những quyết sách mang tính đột phá để đưa đất nước thoát khỏi trì trệ./.

