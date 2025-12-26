[News game] Quá trình đất nước tiến lên đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng

[News Game] Thử thách hiểu biết của bạn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 24/12/2025 17:23 Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào năm 1930 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

[News game] Tìm hiểu về các thế hệ Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam 24/12/2025 10:00 Thông qua hình thức chơi – học, độc giả sẽ khám phá tiểu sử, bối cảnh lịch sử, những đóng góp tiêu biểu cũng như dấu ấn lãnh đạo của nhiều thế hệ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, trải dài từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cho tới thời kỳ xây dựng, đổi mới và hội nhập.

[News Game] Tìm hiểu tên của các tỉnh thành trước khi chia tách 20/02/2025 19:54 Trước khi có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh như hiện nay, Việt Nam có nhiều tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập hoặc hợp nhất từ nhiều tỉnh thành, như Hoàng Liên Sơn, Bình Trị Thiên, Quảng Nam-Đà Nẵng...

[News Game] Lịch sử Chùa Cầu ở Hội An, những ai được thờ trong Chùa Cầu? 31/07/2024 16:14 Sự kiện Chùa Cầu ở Hội An được trùng tu với diện mạo "mới" hơn so với hình ảnh cũ kỹ thường thấy đã thu hút sự chú ý của dư luận. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử cây cầu này trong News Game dưới đây.

Đội tuyển Pháp có đá trận tranh hạng Ba của EURO 2024 hay không? 10/07/2024 15:54 Sau khi kết thúc trận Bán kết 1 EURO 2024 (Tây Ban Nha-Pháp 2-1), độc giả đặt câu hỏi liệu Pháp có đá trận tranh hạng Ba với đội thua trận Bán kết 2 (Anh-Hà Lan) hay không?

[News Game] Xyanua là độc chất gì? Giết người bằng xyanua bị xử phạt ra sao? 08/07/2024 15:19 Sau khi vụ án giết người bằng xyanua ở Đồng Nai làm chấn động dư luận, nhiều bạn đọc đã thắc mắc chất xyanua có độc tố ra sao, tội ác giết người bằng xyanua sẽ đối mặt với mức án nào?

[News Game] Có bao nhiêu quán phở ở Hà Nội có mặt trong danh sách Michelin 2024? 29/06/2024 17:43 Danh sách Michelin 2024 đã cập nhật thêm các quán ăn từ Đà Nẵng, bên cạnh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy trong danh sách này có bao nhiêu quán phở ở Hà Nội?

[News Game] Trắc nghiệm Lý thuyết Thi bằng lái xe B2 (Phần 1) 28/06/2024 17:05 Bạn đọc đặt câu hỏi: "Thi bằng lái xe B2 gồm những phần thi gì? Thi lý thuyết Luật giao thông đường bộ gồm bao nhiêu câu hỏi". VietnamPlus xin giới thiệu một số câu hỏi và đáp án ngẫu nhiên.

[News Games] Gruzia và Georgia có phải là một quốc gia? 27/06/2024 18:47 Sau khi Gruzia lập kỳ tích thắng Bồ Đào Nha 2-0 để vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên tham dự EURO, nhiều độc giả đã đặt câu hỏi tại sao có nơi gọi Gruzia, có nơi lại gọi là Georgia.

[News Game] Thời gian đào tạo trình độ tiến sỹ là bao lâu? 26/06/2024 16:22 Độc giả đặt câu hỏi, Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ của bộ Giáo dục Đào tạo, người dự tuyển tiến sỹ cần điều kiện gì, thời gian đào tạo là bao lâu?

Bộ Chính trị có bao nhiêu Ủy viên? Danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị 22/05/2024 12:07 Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Vậy Bộ Chính trị hiện nay có bao nhiêu Ủy viên?

[News Game] Thử tài kiến thức của bạn về năm 2023 25/12/2023 09:39 Thế giới đã trải qua một năm 2023 đầy biến động. Hãy cùng nhìn lại năm 2023 bằng cách kiểm tra kiến thức của bạn về các sự kiện nổi bật diễn ra trong 12 tháng vừa qua.

[News Game] Câu đố World Cup: Bạn có phải là fan cuồng bóng đá? 18/11/2022 09:33 Trước khi World Cup 2022 tại Qatar chính thức khởi tranh, mời người hâm mộ bóng đá tiếp tục thử tài với các câu đố từ World Cup 1978 cho tới giải đấu gần nhất vào năm 2018.

Thử tài người hâm mộ về các kỳ World Cup trong lịch sử 17/11/2022 16:34 Trước khi đắm chìm với những trận đấu tại World Cup 2022, mời quý vị tham gia thử tài trí nhớ về các kỳ World Cup trong lịch sử, bắt đầu từ World Cup năm 1930 (phần 1 kéo dài đến World Cup 1974).

[News Game] Bạn biết thông tin gì về Nữ hoàng Anh Elizabeth II? 09/09/2022 10:23 Nữ hoàng Elizabeth II, vị quân vương tại vị lâu nhất của Vương quốc Anh, đã qua đời tại Balmoral ở tuổi 96. Thử xem bạn biết những thông tin gì về vị nữ hoàng này nhé!

Khảo sát độc giả VietnamPlus về tác hại của khói thuốc lá 26/07/2022 14:25 Câu hỏi khảo sát nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp bạn và gia đình nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại của thuốc lá, vì một xã hội không khói thuốc.

Tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 22/03/2021 10:01 Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là một trong những quyền chính trị cư bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Hãy xem bạn có nắm được một số thông tin cơ bản về bầu cử không nhé.

[News Game] Bạn biết gì về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới? 31/10/2020 11:12 Ngày 3/11 sắp tới, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 46 sẽ chính thức diễn ra để tìm người tiếp tục chèo lái nền kinh tế số 1 thế giới. Bạn biết gì về cuộc bầu cử này?

[News Game] Đâu là mặt người thật và mặt người do máy tạo nên? 07/05/2019 14:46 Nhìn những hình ảnh dưới đây, bạn có phân biệt được đâu là mặt người thật, và đâu là mặt người do máy tạo nên hay không? Câu trả lời chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên.

[News Game] Bạn biết gì về Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris? 16/04/2019 16:33 Ngọn lửa dữ dội bùng lên tại Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris của Pháp và cháy rực trong hơn một giờ đồng hồ khiến tháp chuông và phần lớn mái vòm nhà thờ đổ sập. Bạn biết gì về công trình nổi tiếng này?

[News Game] Phân biệt tin thật, tin giả - Dễ hay khó? 01/04/2019 09:51 Hiện nay có khá nhiều tin "giả như thật" xuất hiện trên mạng xã hội, thậm chí còn được một số tờ báo đăng tải. Phân biệt tin thật, tin giả dễ hay khó? Cùng thử nhé.

[News Game] 'Vạch mặt' những tin giả có liên quan đến trẻ em 29/03/2019 10:22 Thời gian qua, có khá nhiều tin giả về trẻ em xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người, nhất là các bậc phụ huynh, hoang mang, lo lắng.

[News Game] Những nhầm lẫn về các loại bệnh thường gặp ở trẻ em 28/03/2019 10:15 Vẫn có nhiều người nhầm lẫn về các bệnh mà trẻ em hay mắc phải. Những câu hỏi dưới đây giúp người lớn và trẻ em nhận biết và phân biệt một số bệnh thường gặp và cách chăm sóc sức khỏe. Cùng thử nhé.

[News Game] Bạn có phân biệt được tin thật, tin giả hay không? 26/03/2019 23:12 Hiện nay, tin giả xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Là một người đọc thông thái, bạn có phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả hay không?

"Soi" các chi tiết trong bộ phim gây sốt "Sống chung với mẹ chồng" 17/04/2017 07:52 Cùng "soi" các chi tiết trong bộ phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng" đang ''gây bão'' với nội dung về cuộc chiến căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu.

[News Game] 10 câu hỏi chứng tỏ bạn mê “Kong: Skull Island" 15/03/2017 17:18 Bạn háo hức chờ ngày “Kong: Skull Island” ra rạp? Bạn không rời mắt khỏi những cảnh trong phim Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam? Vậy thì bạn không thể trả lời sai những câu hỏi dưới đây.

[News Game] Dự đoán kết quả giải thưởng âm nhạc Cống hiến 23/02/2017 11:17 "Gửi anh xa nhớ," "Ông bà anh," "Mơ," "Sau tất cả" hay "Tự sự tuổi 25" sẽ là bài hát của năm? Hãy cùng VietnamPlus dự đoán kết quả giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 12.

[News Game] Dự đoán kết quả trận Việt Nam-Indonesia trên sân Mỹ Đình 06/12/2016 13:07 Dự đoán của bạn về kết quả trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2016, trên sân vận động Mỹ Đình.

[News Game] Dự đoán kết quả bầu tổng thống Mỹ - Clinton hay Trump? 08/11/2016 14:44 Nước Mỹ chắc chắn sẽ chào đón hoặc một nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử - ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton - hoặc ông chủ Nhà Trắng đầu tiên xuất thân từ giới doanh nhân - tỷ phú Donald Trump.