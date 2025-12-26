[News games] Trắc nghiệm tìm hiểu về vai trò của Đảng trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giữ vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện, là nhân tố quyết định đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Trước một đối thủ có tiềm lực kinh tế, quân sự vượt trội, Đảng đã kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, đồng thời xác định đường lối kháng chiến đúng đắn, lâu dài, dựa vào sức mạnh của nhân dân và tinh thần tự lực, tự cường.

