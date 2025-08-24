Nga đánh chặn UAV hướng về Moskva, nhiều sân bay tạm ngừng hoạt động

Theo Reuters, Thị trưởng thủ đô Moskva - ông Sergey Sobyanin, ngày 23/8, cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 thiết bị bay không người lái (UAV) hướng về Moskva.

Đội ngũ chuyên gia đang kiểm tra các mảnh vỡ thu được trên mặt đất từ chiếc UAV nêu trên để tiến hành phân tích.

Trong khi đó, Cơ quan vận tải hàng không Nga (Rosaviatsia) thông báo một số sân bay ở khu vực miền Trung nước này đã tạm ngừng hoạt động do những lo ngại về an toàn hàng không.

Giới chức sân bay tại thành phố St. Petersburg cũng thông báo hàng chục chuyến bay đã bị hoãn để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị phòng không đã đánh chặn và phá hủy hơn 30 UAV tại nhiều khu vực ở miền Trung nước này./.

