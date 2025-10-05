Ngân hàng Nhà nước nói gì về mục tiêu tăng trưởng tín dụng của năm nay?

Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế và sẽ tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 chiều 5/10, theo ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trên cơ sở mục tiêu của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế, từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16% cho năm 2025 nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giữ ổn định vĩ mô nhưng có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế trong quá trình điều hành.

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành rất nhiều văn bản trong đó đã nêu rõ các nhiệm vụ, chỉ đạo về công tác tín dụng cũng như các cuộc họp kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng an toàn hiệu quả, hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên mục tiêu tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ đối với tín dụng rủi ro; tăng cường chuyển đổi số đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng, phát triển sản xuất kinh doanh.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp này, ông Sơn cho biết tính đến thời điểm 29/9/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 17,71 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm 2024.

Trong đó, cơ cấu tín dụng cơ bản phù hợp với cơ cấu của kinh tế. Tỷ trọng tín dụng đối với ba ngành kinh tế lần lượt là nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%; công nghiệp-xây dựng chiếm 29,97%; thương mại-dịch vụ chiếm 69,8%. Nếu so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng của các lĩnh vực này lần lượt là 6,84%, 25,65% và 67,5%.

Thứ hai, vốn tín dụng tiếp tục hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, khoảng 78% dư nợ kinh tế phục vụ cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh và một số ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ chiếm tỷ trọng rất lớn. Cuối tháng 8/2025, công nghiệp đạt triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22,6% tín dụng. Doanh nghiệp vừa và nhỏ khoảng 3,3 triệu tỷ, chiếm 19,04%. Một số lĩnh vực ưu tiên có tốc độ tăng trưởng rất cao như: công nghiệp hỗ trợ tăng trưởng khoảng 23,4%. Đối với tín dụng cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng trưởng khoảng 25,4% so với cuối năm 2024.

Thứ ba, các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ tiếp tục tổ chức triển khai và có kết quả. Chương trình cho vay tháo gỡ khó khăn cho việc lâm sản xuất khẩu, liên kết khoảng 106.000 đồng, được nâng tỷ trọng hỗ trợ này. Cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi theo Nghị quyết 33 của Chính phủ, kết quả đạt hơn khoảng 4.700 tỷ đồng, tăng 66,2% so với cuối năm 2024. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các gói khác theo chỉ đạo chung.

Trong thời gian tới, để thể hiện mục tiêu tín dụng đã đề ra cho 2025, góp phần hỗ trợ kinh tế, ông Sơn cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ như duy trì tín dụng phù hợp với nền kinh tế, với nhu cầu về vốn tín dụng và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy mạnh triển khai các chương trình chính sách theo chủ trương của Chính phủ.

“Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn cho các dự án án xanh, tuần hoàn,” ông Sơn khẳng định./.

