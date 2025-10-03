Tín dụng tăng trưởng mạnh, hỗ trợ mục tiêu kinh tế năm 2025

Trong bối cảnh kinh tế-chính trị quốc tế diễn biến khó lường với nhiều thách thức từ xung đột địa chính trị, căng thẳng thương mại và biến động giá cả hàng hóa, ngành ngân hàng vẫn duy trì được vai trò trụ cột trong ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Tín dụng những tháng đầu năm 2025 tiếp tục tăng trưởng khả quan, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các ngành ưu tiên, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% mà Chính phủ đề ra.

Đó là ý kiến của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 3/2025.

Tín dụng nền kinh tế tăng 13,37%

Thông tin tại họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết các chính sách thuế quan của Mỹ và nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu, xung đột địa chính trị, các cú sốc giá cả hàng hóa; lạm phát mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại... Các yếu tố này sẽ làm thị trường tài chính tiền tệ thế giới biến động phức tạp, tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất trong nước cũng như việc thực hiện mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% trở lên.

Cũng theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, tăng trưởng tín dụng các tháng trong năm 2025 đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 và duy trì xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước.

Đến ngày 29/9/2025, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Dữ liệu cho thấy, cơ cấu tín dụng của các ngành phù hợp với cơ cấu nền kinh tế: Tỷ trọng tín dụng đối với ba ngành kinh tế lần lượt là nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%, công nghiệp-xây dựng chiếm 23,97%, thương mại-dịch vụ chiếm 69,8% (cùng kỳ năm 2024 lần lượt ở mức 6,84% - 25,65% - 67,51%).

Bên cạnh đó, vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên (trong đó khoảng 78% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh); một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỷ trọng lớn (như: lĩnh vực nông nghiệp chiếm 22,76%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,04%), hoặc có tốc độ tăng trưởng cao (như công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 23,14% và 25,02%).

Các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được tổ chức triển khai và đạt được kết quả tích cực như: Chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đã giải ngân với doanh số giải ngân lũy kế đạt gần 106.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra và tiếp tục được nâng quy mô chương trình lần thứ 4 lên 185.000 tỷ đồng;

Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ và cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội cũng đạt kết quả nhất định, đã giải ngân đạt khoảng 4.700 tỷ đồng (tăng 66,2% so với cuối năm 2024). Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động nghiên cứu và ban hành ngay chương trình cho vay đối với người dưới 35 tuổi để mua nhà, riêng 04 ngân hàng thương mại Nhà nước đã giải ngân được gần 19.335 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cùng các ngân hàng thương mại cũng đang nỗ lực để phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số.

Dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 20%

Tại họp báo, thông tin với phóng viên về các chính sách điều hành tín dụng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, ông Phạm Chí Quang thẳng thắn, 9 tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và bên ngoài.

Đặc biệt là các cú sốc từ thị trường thế giới tác động đến nền kinh tế trong nước, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và với những bất lợi đó, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục đưa ra nhiều các thông điệp, chỉ đạo đối với ngành ngân hàng để tích cực hỗ trợ cho nền kinh tế.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Đơn cử, về lãi suất, nhằm đảm bảo giảm mặt bằng lãi suất cho vay, trong gần ba năm trở lại đây (từ năm 2022 đến nay), ngành ngân hàng đã liên tục và bền bỉ nỗ lực giảm lãi suất cho vay.

Ông Quang cho biết với tình hình hấp thụ vốn của doanh nghiệp và tăng trưởng lành mạnh dựa trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh bền vững, tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm có thể đạt từ 9%-12% và cả năm sẽ đạt 19%-20%. Mức tăng trưởng này được đánh giá là rất cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, ông Quang cũng thừa nhận mức tăng trưởng tín dụng cao này một mặt hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, mặt khác lại tiềm ẩn rủi ro trong việc duy trì chất lượng nợ và phát sinh nợ xấu. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt các tổ chức tín dụng để cảnh báo về việc tăng trưởng tín dụng phải đảm bảo được hiệu quả và chất lượng.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ liên tục rà soát, chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân nhắc, tính toán, đặc biệt lưu ý về phân bổ tín dụng và quản trị rủi ro để tránh phát sinh nợ xấu. Với sự chỉ đạo chặt chẽ này trong việc cung ứng tín dụng và cân đối nguồn vốn, Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng hệ thống tăng trưởng tín dụng sẽ đạt được mục tiêu cao, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đề ra trên 8% của năm 2025 và tạo đà cho tăng trưởng GDP hai con số cho những kỳ tiếp theo./.

