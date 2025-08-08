Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi hội viên giảm lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành Công văn số 423/HHNH-PLNV kêu gọi các tổ chức tín dụng hội viên thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về áp dụng lãi suất, tín dụng.

Tại công văn, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, thời gian qua, các tổ chức tín dụng đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần phục hồi kinh tế tăng trưởng với kết quả tích cực (GDP 6 tháng năm 2025 đạt 7,52%, mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2025).

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8%, cả nước nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng cần phải có nhiều giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngày 4/8/2025, Ngân hàng Nhà nước đã triệu tập các tổ chức tín dụng để bàn giải pháp nhằm ổn định lãi suất huy động và tiếp tục xem xét trong điều kiện tài chính cho phép giảm lãi suất cho vay đối với người dân và doanh nghiệp.

Để triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi các tổ chức tín dụng cùng thống nhất phối hợp chặt chẽ trên tinh thần hợp tác nhằm ổn định lãi suất huy động tiền gửi tại các kỳ hạn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết giảm chi phí hợp lý, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. Trên cơ sở đó tùy theo khả năng tài chính của mình xem xét giảm lãi suất cho vay và triển khai các chương trình tín dụng phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất hợp lý.

Hiệp hội Ngân hàng cũng kêu gọi các tổ chức tín dụng công bố công khai, đầy đủ mức lãi suất cho vay bình quân, cũng như các chương trình tín dụng ưu đãi trên trang thông tin điện tử của ngân hàng để đảm bảo tính minh bạch và giúp khách hàng dễ dàng trong quá trình tiếp cận tín dụng.

Ngoài ra, ưu tiên phân bổ nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng đi kèm với an toàn hoạt động.

Đặc biệt các tổ chức tín dụng cần phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân và doanh nghiệp nắm bắt được chính sách, sản phẩm dịch vụ của các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng một cách có hiệu quả./.

Tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất Các ngân hàng thương mại cam kết sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.