Tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất

Phát biểu tại Hội nghị triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 4/8, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà yêu cầu các nhà băng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng.

Yêu cầu chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết nửa đầu năm nay GDP tăng 7,52%, là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2021-2025. Lạm phát được kiểm soát, bình quân 6 tháng đầu năm 2025 là 3,27%, phù hợp với mục tiêu của Quốc hội. Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định.

Tín dụng tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cải thiện so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 29/7/2025, tín dụng toàn hệ thống tăng 9,8% so với cuối năm 2024, tăng 19,75% so với cùng kỳ, đều là mức tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục diễn biến tương đối ổn định, lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm so với cuối năm 2024. Các tổ chức tín dụng đã công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang website của ngân hàng nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Phó Thống đốc nhấn mạnh diễn biến lãi suất cũng được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao. Gần đây, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát việc ổn định lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng, từ đó có các giải pháp phù hợp. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuộc họp với các tổ chức tín dụng nhằm tiếp tục quán triệt, yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp về việc bình ổn lãi suất đầu vào, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước cam kết tiếp tục theo dõi sát diễn biến lãi suất tiền gửi, cho vay, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chủ trương ổn định lãi suất. Trên cơ sở diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, nhằm đảm bảo các ngân hàng có đủ điều kiện cung cấp vốn cho nền kinh tế. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 8,3-8,5%, trong đó chính sách tiền tệ giữ vai trò quyết định, nhất là khi kinh tế phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết thêm gần đây xuất hiện một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra để nắm bắt tình hình. Nhìn chung, các ngân hàng thương mại đã bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Hiện lãi suất tiền gửi bình quân phát sinh mới là 4,18%/năm, cơ bản ổn định so với năm 2024. Lãi suất cho vay bình quân giảm còn 6,53%/năm, tức giảm 0,4 điểm phần trăm so với cuối năm 2024.

Cam kết giảm lãi suất từ phía ngân hàng thương mại

Tại hội nghị, đại diện các ngân hàng thương mại cam kết giữ mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp. Để thực hiện điều này, các ngân hàng đang đa dạng hóa kênh huy động vốn, tăng cường sử dụng các nguồn vốn chi phí thấp, thậm chí chấp nhận giảm lợi nhuận nhằm đáp ứng yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng mong muốn Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ thanh khoản hệ thống, cũng như nghiên cứu nâng hạn mức cho vay điện tử để tiết giảm chi phí hoạt động.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank, cho biết từ đầu năm 2025, mặc dù nhu cầu tín dụng cao, Agribank vẫn không tăng lãi suất huy động, thậm chí giảm lãi suất ngắn hạn từ tháng 4. Trong 7 tháng qua, ngân hàng đã cơ cấu lại nguồn vốn, kiểm soát chi phí đầu vào, nhờ đó lãi suất cho vay bình quân giảm 0,37%.

Đáng chú ý, Agribank đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn thông thường từ 2-3%/năm, với tổng doanh số giải ngân đạt hơn 300.000 tỷ đồng trong 7 tháng.

Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Vượng khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước kiểm soát mặt bằng lãi suất huy động nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng, đặc biệt là khối ngân hàng thương mại nhà nước.

Ông Phạm Quang Thắng - Phó Tổng Giám đốc Techcombank, cũng cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, tín dụng của ngân hàng tăng 10,6%, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Lãi suất cho vay bình quân đã giảm 0,5-0,6%, trong khi lãi suất huy động giữ ổn định, tăng trưởng huy động đạt gần 6,5%.

Techcombank cam kết không cạnh tranh lãi suất huy động bằng mọi giá, mà tập trung cơ cấu vốn, tái cấu trúc nội bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm chi phí, từ đó giảm lãi suất cho vay. Ngân hàng cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức cho vay trực tuyến hiện đang ở mức 100 triệu đồng và điều chỉnh chỉ tiêu dư nợ trên tổng huy động để khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực vốn sẵn có.

Đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức tín dụng trong việc giữ ổn định lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay, tuy nhiên ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, vẫn nhấn mạnh việc điều chỉnh lãi suất cần được thực hiện một cách thận trọng để duy trì ổn định hệ thống và kỷ luật thị trường.

Theo ông Hùng, yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu lãi suất hợp lý là sự phối hợp hiệu quả giữa các ngân hàng và cơ quan quản lý, trong đó có việc sử dụng linh hoạt nguồn tiền gửi từ Kho bạc Nhà nước.

“Hiệp hội Ngân hàng sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức hội viên đồng thuận với chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc ổn định lãi suất tiền gửi và giảm lãi suất cho vay, trên cơ sở năng lực và điều kiện thực tế của từng tổ chức tín dụng,” ông Hùng nói.

Kết luận hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Chỉ thị 01/CT-NHNN. Theo đó, cần tiếp tục ổn định lãi suất tiền gửi, tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, và sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng tiếp tục công bố công khai lãi suất tiền gửi và tiền vay trên website, đồng thời tăng cường truyền thông để thị trường và người dân hiểu rõ chủ trương, từ đó tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống tài chính-ngân hàng./.

