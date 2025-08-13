Đời sống

Nhật Bản: Du thuyền va chạm tàu chở sỏi khiến 1 người thiệt mạng

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích trong vụ va chạm giữa một du thuyền và tàu chở hàng xảy ra sáng 13/8 ngoài khơi miền Nam Nhật Bản.

Hoàng Châu
Tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản. (Ảnh: Getty images)
Theo cập nhật của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích trong vụ va chạm giữa một du thuyền và tàu chở hàng xảy ra sáng 13/8 ngoài khơi miền Nam nước này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h15 ngày 13/8 (giờ địa phương, tức 6h15 theo giờ Việt Nam), khi tàu chở sỏi trọng tải 492 tấn va chạm với một du thuyền gần đảo Hoto, tỉnh Oita. Thời điểm đó, trên tàu chở sỏi có 5 thủy thủ và tất cả đều an toàn.

Du thuyền được cho là chở nhiều người, song chưa rõ con số cụ thể.

Đến 10h00 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy một người đàn ông gần hiện trường và đã nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu; người này sau đó được xác nhận đã tử vong.

Song song với đó, 6 tàu và 1 máy bay đang được huy động nhằm tìm kiếm những người mất tích từ du thuyền.

Cơ quan chức năng cho biết biển lặng vào thời điểm xảy ra tai nạn nhưng tầm nhìn kém. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Du thuyền #Tai nạn #Mất tích Nhật Bản
