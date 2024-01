Nhật Bản thu hồi chứng nhận sản xuất 3 mẫu xe Daihatsu vì làm giả kết quả

Daihatsu Gran Max. (Ảnh: Daihatsu)

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản ngày 26/1 đã thu hồi giấy chứng nhận cần thiết cho việc sản xuất hàng loạt 3 mẫu xe tải do Công ty Daihatsu Motor Co chế tạo, vì làm giả kết quả kiểm tra an toàn.

Ba mẫu xe trên là xe thương mại hạng nhẹ Gran Max, xe Town Ace mà Daihatsu sản xuất cho Tập đoàn mẹ Toyota Motor Corp và xe Bongo sản xuất cho Công ty Mazda Motor Corp.

Thông báo nêu rõ Daihatsu, công ty sản xuất xe ôtô cỡ nhỏ thuộc Tập đoàn Toyota, sử dụng bộ hẹn giờ để kích hoạt túi khí trong các thử nghiệm va chạm cho 3 mẫu xe trên, thay vì sử dụng các cảm biến như yêu cầu.

Tuy nhiên, chủ sở hữu các mẫu xe trên có thể tiếp tục sử dụng phương tiện mà không gặp bất kỳ vấn đề pháp lý nào.

Daihatsu đã tiếp nhận quyết định thu hồi một cách nghiêm túc, khẳng định sẽ nỗ lực cải cách công ty với ưu tiên hàng đầu là tuân thủ luật pháp.

Trước đó, trong tháng này, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã dự định thu hồi giấy chứng nhận cho 3 mẫu xe sau khi kết quả thanh tra tại Daihatsu cho thấy quy trình kiểm tra các mẫu xe này đặc biệt có vấn đề.

Tháng 12/2023, Daihatsu đã thừa nhận giả mạo kết quả kiểm tra an toàn đối với phần lớn các mẫu xe của hãng, dẫn đến việc dừng toàn bộ hoạt động chuyển giao xe trong và ngoài nước. Công ty vẫn chưa thể tái khởi động sản xuất trong nước do vụ bê bối này./.

