Hãng tin Jiji ngày 17/11 dẫn nguồn từ một số quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết Chính phủ nước này sẽ xây dựng bộ hướng dẫn mới nhằm phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ nước ngoài liên quan đến an ninh, bao gồm viện trợ phát triển chính thức (ODA) và chuyển giao trang thiết bị quốc phòng.

Động thái này được thực hiện trong bối cảnh Nhật Bản dự kiến hoàn tất sửa đổi ba văn kiện chiến lược về an ninh quốc gia trước cuối năm nay, hướng tới nâng cao hiệu quả hỗ trợ và tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược với các nước có cùng quan điểm.

Trong những năm gần đây, trước tình hình an ninh khu vực ngày càng phức tạp, Nhật Bản đã mở rộng các hình thức hỗ trợ an ninh cho nước ngoài, trong đó có việc thiết lập chương trình Hỗ trợ tăng cường năng lực an ninh chính thức (OSA) vào năm 2023.

Tuy nhiên, các chương trình này hiện chưa có cơ chế điều phối thống nhất, mà do các bộ, ngành liên quan như Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng triển khai riêng rẽ.

Việc xây dựng hướng dẫn chung nhằm thống nhất định hướng và tăng cường phối hợp giữa các chương trình ODA, OSA và những hình thức hỗ trợ an ninh khác.

Theo kế hoạch đang được xem xét, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ phụ trách xây dựng hướng dẫn mới, dựa trên nội dung sửa đổi của ba văn kiện chiến lược an ninh.

Hướng dẫn sẽ xác định phương hướng hỗ trợ cụ thể đối với từng quốc gia và khu vực, đồng thời kết hợp các biện pháp như phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị quốc phòng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nước đối tác.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng có kế hoạch lần đầu tiên đưa hai khái niệm "ODA liên quan đến an ninh" và "ODA liên quan đến an ninh kinh tế" vào Chiến lược An ninh quốc gia sửa đổi. Đây là những nội dung đã được Bộ Ngoại giao đề cập trong đề xuất ngân sách tài khóa 2027.

Thông qua việc xác định rõ vai trò của từng chương trình và tăng cường phối hợp giữa các hình thức hỗ trợ, Chính phủ Nhật Bản muốn nâng cao năng lực răn đe của các nước đối tác, qua đó góp phần xây dựng môi trường an ninh thuận lợi hơn cho Nhật Bản./.

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