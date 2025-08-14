Niềm tự hào từ Thụy Sĩ khi chứng kiến Việt Nam phát triển

"Trời ơi, chúng ta nợ họ quá nhiều!

Trái tim tôi, đầy chất thơ, đã nguội lạnh theo thời gian.

Tôi nghĩ về họ, những người đồng chí đã ngã xuống, với bao cảm xúc dâng trào.”



Trên đây là những lời tạm dịch trong bài thơ mang tên “Vì những người đồng chí đã ngã xuống” của bà Anjuska Marija Weil, người luôn đấu tranh vì hòa bình và công lý cho Việt Nam, và hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam.



Trải qua thăng trầm của thời gian, chứng kiến đất nước Việt Nam mà bà cùng với những người bạn, những người đồng chí tại Thụy Sĩ đã dành cả thanh xuân để đấu tranh và kêu gọi hòa bình độc lập đang phát triển từng ngày, bà Anjuska Weil không giấu được niềm hân hoan hạnh phúc.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ vào thời điểm cả đất nước Việt Nam đang hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Weil cho biết bà rất ấn tượng khi quan hệ hai nước được thắt chặt thời gian qua bằng nhiều hoạt động tiêu biểu, như cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd năm 2024 hay các chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu tại Davos, rồi mới đây là chuyến công tác tại Thụy Sĩ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.



Điểm lại những hoạt động nổi bật của Hội kể từ khi thành lập như thông tin tới công chúng Thụy Sĩ về đất nước, con người Việt Nam, thực hiện các dự án hỗ trợ người cao tuổi tại Việt Nam, hay đấu tranh cho các nạn nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam…, bà Anjuska Weil khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.

Bà nói: “Kể từ khi Việt Nam giành được độc lập, tôi luôn dõi theo con đường phát triển của các bạn. Trải qua hai cuộc kháng chiến, Việt Nam đã mất mát khá nhiều và sau đó, các bạn còn bị cấm vận. Đó là quãng thời gian mà các bạn gặp không ít khó khăn. Nhưng sau tất cả, các bạn đã kiên trì với con đường mình lựa chọn và có được thành quả như hiện nay. Từ góc độ này, tôi và những người đồng chí năm xưa có quyền cảm thấy tự hào. Hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.”



Thời gian qua, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam đã triển khai các dự án nhân đạo, hỗ trợ tín dụng vi mô, cải thiện y tế và giáo dục, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ như bảo trợ cho trường Bình Minh dạy tiếng Việt ở thành phố Zurich.

Hội cũng duy trì quan hệ chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Đại sứ quán Việt Nam tại Bern và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.



Hằng năm, Hội đều tổ chức "Ngày hội Đoàn kết với Việt Nam" với sự tham dự của đông đảo bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ.

Bà Anjuska Weil chia sẻ: “Quan hệ giữa hai nước được hình thành từ rất sớm, khi các doanh nhân của Thụy Sĩ đến làm ăn, thành lập công ty tại Việt Nam trong quá khứ. Mối quan hệ này ngày càng được thắt chặt hơn khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện hồi đầu năm nay, tôi rất vui khi biết tin Việt Nam miễn thị thực cho công dân Thụy Sĩ trong 45 ngày. Điều này sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy hơn nữa quá trình giao lưu văn hóa nhân dân. Tôi hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố trong thời gian tới”./.

