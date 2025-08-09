Nổ kho đạn ở miền Nam Liban khiến nhiều binh sỹ thương vong

Theo AFP và Tân Hoa xã, một nguồn tin quân đội Liban cho biết ngày 9/8 đã xảy ra vụ nổ khi đang thu dọn đạn dược tại một cơ sở quân sự của Hezbollah ở miền Nam Liban khiến hơn 10 người thương vong.

Theo nguồn tin, vụ nổ xảy ra khi nhóm binh sỹ này đang “thu dọn đạn dược và bom mìn chưa nổ còn sót lại từ cuộc chiến gần đây” giữa Israel và Hezbollah.

Quân đội Liban hiện chưa ra thông cáo chính thức.

Theo tuyên bố của văn phòng tổng thống, Tổng thống Joseph Aoun cho biết đã trao đổi với Tư lệnh quân đội Rodolphe Haykal về “sự cố đau lòng” khiến nhiều binh sỹ thiệt mạng và bị thương do nổ đạn, khi một đơn vị công binh “đang thu gom và vô hiệu hóa” số vũ khí này.

Israel mới đây đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở sản xuất và kho chứa tên lửa của lực lượng Hezbollah tại Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết từ tháng 11 năm ngoái.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Israel hôm 31/7 vừa qua, chiến dịch tấn công đã nhắm vào "cơ sở sản xuất tên lửa chính xác lớn nhất" của Hezbollah, cùng nhiều cơ sở hạ tầng chiến lược khác tại khu vực miền Nam và Thung lũng Bekaa phía Đông Liban.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định các cuộc không kích liên tiếp kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024 nhằm gửi "thông điệp rõ ràng" tới Hezbollah.

Israel yêu cầu tổ chức này phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản đã cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn.

Đồng thời, Israel cũng kêu gọi chính phủ Liban thực thi trách nhiệm của mình trong việc kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang phi nhà nước đang hoạt động trên lãnh thổ nước này./.

