Đời sống

Nổ kho đạn ở miền Nam Liban khiến nhiều binh sỹ thương vong

Nguồn tin quân đội Liban cho hay vụ nổ xảy ra khi một nhóm binh sỹ đang “thu dọn đạn dược và bom mìn chưa nổ còn sót lại từ cuộc chiến gần đây” giữa Israel và Hezbollah.

Hiện trường đổ nát sau khi Israel không kích phía Nam ngoại ô Beirut (Liban) ngày 28/3/2025. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau khi Israel không kích phía Nam ngoại ô Beirut (Liban) ngày 28/3/2025. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Theo AFP và Tân Hoa xã, một nguồn tin quân đội Liban cho biết ngày 9/8 đã xảy ra vụ nổ khi đang thu dọn đạn dược tại một cơ sở quân sự của Hezbollah ở miền Nam Liban khiến hơn 10 người thương vong.

Theo nguồn tin, vụ nổ xảy ra khi nhóm binh sỹ này đang “thu dọn đạn dược và bom mìn chưa nổ còn sót lại từ cuộc chiến gần đây” giữa Israel và Hezbollah.

Quân đội Liban hiện chưa ra thông cáo chính thức.

Theo tuyên bố của văn phòng tổng thống, Tổng thống Joseph Aoun cho biết đã trao đổi với Tư lệnh quân đội Rodolphe Haykal về “sự cố đau lòng” khiến nhiều binh sỹ thiệt mạng và bị thương do nổ đạn, khi một đơn vị công binh “đang thu gom và vô hiệu hóa” số vũ khí này.

Israel mới đây đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở sản xuất và kho chứa tên lửa của lực lượng Hezbollah tại Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết từ tháng 11 năm ngoái.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Israel hôm 31/7 vừa qua, chiến dịch tấn công đã nhắm vào "cơ sở sản xuất tên lửa chính xác lớn nhất" của Hezbollah, cùng nhiều cơ sở hạ tầng chiến lược khác tại khu vực miền Nam và Thung lũng Bekaa phía Đông Liban.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định các cuộc không kích liên tiếp kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024 nhằm gửi "thông điệp rõ ràng" tới Hezbollah.

Israel yêu cầu tổ chức này phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản đã cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn.

Đồng thời, Israel cũng kêu gọi chính phủ Liban thực thi trách nhiệm của mình trong việc kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang phi nhà nước đang hoạt động trên lãnh thổ nước này./.

(Vietnam+)
#Nổ kho đạn #Nổ kho đạn dược #Vụ nổ ở Liban Lebanon
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hai bị cáo Đào Ngọc Lợi (trái) và Đào Ngọc Duy Anh (phải). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tù chung thân cho hai bác cháu rủ nhau mua bán ma túy

lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang các đối tượng Duy Anh và Lợi tại nhà xe Xuân Tùng khi đang nhận một kiện hàng chứa nhiều loại ma túy tổng hợp. Kiện hàng được xác định do một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) gửi từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số cửa hàng trực tuyến cho biết họ bán được hơn 2.000 sản phẩm núm ti giả mỗi tháng. (Nguồn: SCMP)

'Cơn sốt' người lớn ngậm ti giả ở Trung Quốc

Những chiếc núm ti giả cỡ lớn với đủ màu sắc đang được săn đón và bán với giá lên tới 70 USD trên mạng, khi người trưởng thành tìm cách đối phó với áp lực trong một thế giới “điên rồ.”