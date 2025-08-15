Nổ lớn tại khu xưởng sản xuất kính, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng nặng nề

Sáng sớm 15/8, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kính màu Ngọc Hân, địa chỉ số 446 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ nổ may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến khu xưởng làm kính bị sập hoàn toàn và nhiều nhà dân lân cận bị ảnh hưởng nặng nề.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 1 giờ ngày 15/8, đơn vị nhận được tin báo về việc xảy ra vụ nổ lò hơi ép kính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kính màu Ngọc Hân, địa chỉ số 446 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì. Đơn vị đã nhanh chóng điều động 18 cán bộ, chiến sỹ cùng 3 xe chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ nổ có sức công phá rất lớn, đã "xé toạc" nhiều nhà dân xung quanh. Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, toàn bộ khu xưởng sản xuất kính bị sập đổ, khung sắt và mái tôn biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh kính vỡ vụn văng khắp nơi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ lò hơi làm sập kho xưởng làm kính.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ việc./.

Người đàn ông chấn thương nghiêm trọng vùng kín do bình ga mini phát nổ Nam bệnh nhân 47 tuổi đã phải nhập viện sau khi một bình ga mini bất ngờ phát nổ ngay trong lúc ông đang ngồi ăn lẩu cùng người thân. Bệnh nhân có tổn thương vùng kín có dấu hiệu phức tạp.