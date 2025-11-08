Nước sông Vàm Cỏ Đông dâng cao, học sinh nhiều điểm trường biên giới nghỉ học

Chiều 8/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết, nhiều ngày nay, do mực nước sông Vàm Cỏ Đông dâng cao, nhiều điểm trường ở xã biên giới Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh bị ngập sâu, buộc học sinh phải tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Một số trường đã chủ động chuyển sang hình thức dạy trực tuyến, chuẩn bị phương án học bù khi nước rút.

Cụ thể, tại xã Phước Chỉ có 3 trường tiểu học (cơ sở phụ) tạm thời ngưng hoạt động vì bị ngập lụt. Việc dạy và học trở lại còn tùy vào diễn biến mực nước trong thời gian tới.

Tại Trường Tiểu học Phước Bình B (cơ sở IV, ấp Phước Giang, xã Phước Chỉ), sân trường ngập sâu khoảng nửa mét, nước tràn vào một số phòng học và phòng chức năng.

Toàn bộ hoạt động giảng dạy tạm ngưng, nguồn điện phải ngắt tạm thời để bảo đảm an toàn. Giáo viên, nhân viên nhà trường tất bật kê bàn ghế, di chuyển thiết bị, nâng vật dụng lên cao để tránh hư hỏng.

Thầy Hồ Vy Tol, giáo viên của Trường Tiểu học Phước Bình B cho biết, điểm trường này nằm ven sông Vàm Cỏ Đông, địa hình trũng thấp nên hầu như năm nào cũng bị ngập lụt.

Dự liệu trước tình huống này, nhà trường đã cho học sinh học bù từ trước và toàn bộ 5 lớp với 56 học sinh tạm nghỉ từ ngày 1/11.

Nếu nước rút trong tuần tới, học sinh sẽ được trở lại trường; trường hợp ngập sâu kéo dài, việc dạy học sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến.

Cũng theo Thầy Hồ Vy Tol, mùa lũ năm nay nước dâng cao hơn mọi năm khiến giáo viên phải đi mượn gạch của nhà dân về kê bàn lên cho khỏi ướt, tránh bị hư hỏng.

Cách đó khoảng 10km, Trường Tiểu học Hòa Bình (cơ sở III, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ) cũng cho học sinh tạm nghỉ học do đường giao thông quanh trường bị ngập, đi lại nguy hiểm.

Ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình cho biết, năm nay mực nước cao hơn mọi năm, nhiều phụ huynh phải dùng xuồng đưa con đến lớp.

Để bảo đảm an toàn, nhà trường cho học sinh nghỉ từ chiều 6/11, riêng khối 4 và 5 hoàn tất kiểm tra giữa kỳ trước khi nghỉ. Dự kiến đến ngày 10/11, học sinh sẽ trở lại học, song nếu nước chưa rút, việc học trực tuyến sẽ tiếp tục được triển khai.

Tương tự, điểm Trường Tiểu học Hòa Bình (cơ sở II, ấp Phước Long, xã Phước Chỉ) cũng cho học sinh nghỉ từ ngày 6 đến hết ngày 9/11.

Hiện Trường Tiểu học Hòa Bình có 151 học sinh, gồm ba cơ sở, trong đó hai cơ sở ở ấp Phước Hội và Phước Long đều nằm ven sông Vàm Cỏ Đông, thường xuyên bị ảnh hưởng khi nước lũ dâng cao.

Ông Bùi Thanh Tâm, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Chỉ cho biết, chính quyền xã đã phối hợp với các trường chủ động di dời trang thiết bị, bàn ghế, bảo quản cơ sở vật chất, thông báo cho phụ huynh và học sinh tạm dừng đến lớp để bảo đảm an toàn.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường vẫn duy trì công tác chuyên môn, chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến, sẵn sàng tổ chức học bù khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

UBND xã cũng đang phối hợp với lực lượng chức năng theo dõi mực nước, hỗ trợ các điểm trường bị ảnh hưởng sớm khắc phục, ổn định việc dạy và học.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Phước thông tin, xã Phước Chỉ hiện có 9 điểm trường, trong đó 3 điểm bị ảnh hưởng do nước ngập.

Ngay khi sự cố xảy ra, ngành Giáo dục tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các trường tạm ngưng dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phước, đến thời điểm này, mực nước đã có dấu hiệu rút dần; dự kiến trong 1-2 ngày tới, các điểm trường sẽ khắc phục xong và hoạt động dạy học sẽ sớm trở lại bình thường.

Qua rà soát, toàn tỉnh Tây Ninh hiện chưa ghi nhận thêm điểm trường nào bị ảnh hưởng bởi ngập lụt./.

Lũ trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây vượt báo động 3, nguy cơ ngập sâu, vỡ đê Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh khuyến cáo chính quyền các địa phương và người dân chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và sản xuất nông nghiệp trong thời điểm lũ lên cao.