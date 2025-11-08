Lũ trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây vượt báo động 3, nguy cơ ngập sâu, vỡ đê

Ngày 8/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh phát đi thông báo khẩn cấp về tình hình lũ trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và khu vực Đồng Tháp Mười, cảnh báo nguy cơ ngập sâu, sạt lở và vỡ đê tại nhiều địa bàn trũng thấp.

Theo ghi nhận trong 24 giờ qua, mực nước hạ lưu các sông tiếp tục dâng chậm theo triều nhưng đã vượt mức báo động ở nhiều nơi.

Cụ thể, trạm Gò Dầu Hạ đạt 1,36 m (trên báo động 2), trạm Bến Lức 1,65 m và Tân An 1,88 m (trên báo động 3). Tại khu vực Mộc Hóa-thuộc vùng Đồng Tháp Mười, mực nước đã lên tới 2,03 m, cao hơn báo động 3, gây ngập cục bộ ở các vùng trũng.

Dự báo trong những ngày tới, mực nước tại khu vực phía Nam sẽ tiếp tục lên chậm theo triều và duy trì ở mức cao, phổ biến ở báo động 2, có nơi vượt báo động 3. Riêng vùng Đồng Tháp Mười, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về, lũ có khả năng duy trì ở mức cao trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các xã ven sông thuộc các xã Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Bến Lức, Đức Hòa và nhiều địa bàn trũng thấp tại các xã Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Tân Biên, Phước Vinh, Hòa Hội, Ninh Điền, Long Thuận. Một số tuyến sông, rạch như Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, rạch Bến Đá có nguy cơ xảy ra sạt lở, sụp bờ nguy hiểm.

Nước sông Vàm Cỏ Đông (đoạn chảy qua địa phận xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) dâng cao, gây ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Đặc biệt, các xã Hưng Điền, Nhơn Hòa Lập, Vĩnh Châu, Hậu Thạnh, Tân Thạnh và Thạnh Hóa được khuyến cáo đề phòng nguy cơ vỡ đê, tràn bờ do mực nước dâng cao kết hợp với mưa lớn kéo dài.

Theo thông báo, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây được xác định ở mức cấp 2.

Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh khuyến cáo chính quyền các địa phương và người dân chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và sản xuất nông nghiệp trong thời điểm lũ lên cao./.

