Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công, điều động ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã quan tâm, điều động, phân công và chỉ định ông Nguyễn Phi Long giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Phi Long được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ công tác Đoàn, được cấp trên đào tạo, bồi dưỡng, trải qua quá trình công tác là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Do yêu cầu công tác, để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công và chỉ định ông giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng tân Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long sẽ phát huy năng lực, sở trường cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng bộ, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông tin với Hội nghị về cuộc làm việc với Bộ Chính trị ngày 4/9 vừa qua về việc cho ý kiến vào nội dung các văn kiện, đề án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ để đáp ứng mong muốn, kỳ vọng của Bộ Chính trị, sau khi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long cùng với tập thể Ban Thường vụ tập trung tổ chức thành công Đại hội và tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ từ Trung ương đến cấp xã, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị điều động về nhận công tác tại Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm to lớn trước yêu cầu ngày càng cao trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Phi Long khẳng định sẽ nỗ lực làm việc tích cực, học tập, nghiên cứu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiên phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

