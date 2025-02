Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ

Ngày 20/2, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) thực hiện công tác miễn nhiệm, bầu nhân sự thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Trần Việt Trường.

Trước đó, ông Trần Việt Trường đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng thời, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Nguyễn Thành Đông (nghỉ hưu theo quy định); miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Đỗ Thanh Thảo (do được điều động nhận nhiệm vụ mới); cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Đại tá Trần Văn Dương, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ (trước đó, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đến nhận nhiệm vụ, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng).

Kỳ họp tiến hành giới thiệu nhân sự, bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu, bầu ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên cho biết đây là thời điểm quan trọng bởi cả nước đang tiến hành tinh gọn bộ máy, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với nhiệm vụ được giao, ông hứa sẽ kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Đội ngũ lãnh đạo mới sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị liên quan, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo mới được bầu. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

“Chúng tôi sẽ cùng với tập thể Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển toàn diện, bền vững, xứng tầm là địa phương hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long” - ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Ông Trương Cảnh Tuyên, sinh ngày 25/10/1969; nguyên quán xã Yên Phong, huyện Thiệu Yên (tỉnh Thanh Hóa); là Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Kế toán; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hậu Giang; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 10/2020 đến nay, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ngày 10/2/2025, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025./.

Ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Ông Trương Cảnh Tuyên được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.