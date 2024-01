Pháp xét xử 7 người có liên quan đến vụ tấn công siêu thị khiến 4 người tử vong

Cảnh sát điều tra tại thị trấn Trèbes, Tây Nam nước Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/1, một tòa án ở thủ đô Paris đã xét xử 7 người có quan hệ với 1 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - đối tượng đã sát hại 4 người ở miền Nam nước này hồi năm 2018.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 23/2.

Theo cảnh sát Pháp, năm 2018, Radouane Lakdim - một phần tử cực đoan người Pháp gốc Maroc, 25 tuổi, đã sát hại 4 người ở thị trấn Carcassonne và Trebes, miền Nam nước này, trong đó có cảnh sát Arnaud Beltrame - đã dũng cảm thay thế vị trí của con tin bị bắt giữ để thương thuyết với đối tượng. Sau đó, Radouane Lakdim đã bị cảnh sát bắn chết.

Bảy bị cáo, gồm bạn gái khi đó của Lakdim và 6 người đàn ông, đã bị buộc tội "âm mưu khủng bố" và có thể bị kết án lên tới 30 năm tù giam. Một bị cáo đã không ra hầu tòa và thẩm phán đã ra lệnh dùng vũ lực.

Các công tố viên buộc tội Marine Pequignot, bạn gái của Lakdim, 18 tuổi, theo Hồi giáo cực đoan, đã biết trước việc Lakdim sẽ tiến hành cuộc tấn công như vậy.

Pequignot đã khai với các nhà điều tra rằng Lakdim sở hữu 5 hoặc 6 con dao, cùng 3 khẩu súng và thường nói rằng "không thể bình tĩnh trước những kẻ không có niềm tin." Lakdim thường xuyên đăng tải những hình ảnh chụp cùng vũ khí trên mạng xã hội.

Vào ngày 23/2/2018, Lakdim đã đánh cắp một chiếc ôtô ở thị trấn Carcassonne, sát hại lái xe và một người đàn ông đi trên đường, sau đó lái xe đến một siêu thị ở Trebes gần đó. Đối tượng này đã nổ súng vào nhân viên bán thịt của siêu thị và 1 khách hàng, sau đó bắt 1 phụ nữ làm con tin.

Cảnh sát Beltrame, 44 tuổi, đã đồng ý thay thế vị trí của người phụ nữ bị bắt giữ làm con tin, với hy vọng có thể đàm phán với kẻ khủng bố. Tuy nhiên, Lakdim đã đâm cảnh sát Beltrame khiến anh tử vong trong bệnh viện vì mất quá nhiều máu. Tổng thống Emmanuel Macron đã ca ngợi hành động dũng cảm của cảnh sát Beltrame.

Trong cuộc gọi với cảnh sát, Lakdim tự nhận mình là "phần tử thánh chiến của IS." Trong khi đó, IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công, nhưng các nhà điều tra cho biết Lakdim không liên lạc gì với tổ chức này và tuyên bố trên của IS "mang tính cơ hội"./.

