Phát hiện hóa thạch siêu thú săn mồi 70 triệu năm tuổi tại Argentina

Ngày 27/8, các nhà khoa học Argentina công bố một phát hiện khảo cổ quan trọng về một loài bò sát cổ đại khổng lồ tại vùng Patagonia.

Loài sinh vật được đặt tên là Kostensuchus atrox này thuộc nhóm "siêu ăn thịt", tồn tại vào giai đoạn cuối kỷ Phấn trắng, ngay trước thời điểm khủng long tuyệt chủng.

Công trình nghiên cứu do các chuyên gia thuộc Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia Bernardino Rivadavia (Argentina) chủ trì, với sự cộng tác của các nhà khoa học đến từ Brazil, Bồ Đào Nha và Nhật Bản, đã được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Plos One.

Mẫu hóa thạch hiếm có này được tìm thấy ở khu vực gần thành phố El Calafate, tỉnh Santa Cruz thuộc vùng Patagonia.

Vào thời điểm đó, vùng Patagonia là một đồng bằng ngập nước ngọt với khí hậu ấm áp và ẩm ướt theo mùa, tạo nên một môi trường sống đa dạng cho nhiều loài sinh vật như khủng long, rùa, ếch và các loài thú cổ đại.

Đáng chú ý, bộ hóa thạch còn nguyên vẹn bao gồm hộp sọ, hàm và nhiều bộ phận xương khác, có niên đại khoảng 70 triệu năm, thuộc hệ tầng Chorrillo.

Với chiều dài ấn tượng lên đến 3,5 mét và khối lượng khoảng 250 kg, Kostensuchus atrox được xác định là một trong những loài săn mồi đỉnh cao của hệ sinh thái cổ đại. Loài này sở hữu bộ hàm răng to khỏe cùng cơ hàm cực mạnh, cho phép chúng săn đuổi và hạ gục cả những con mồi là khủng long cỡ vừa.

Các nhà khoa học xác định Kostensuchus atrox không phải là một loài khủng long mà thuộc nhóm peirosáurido - một nhánh cá sấu cổ đại đã tuyệt chủng, có quan hệ họ hàng với loài cá sấu Mỹ hiện đại.

Đặc điểm nổi bật của loài này là xương bả vai to và xương cánh tay rắn chắc, giúp chúng trở thành kẻ săn mồi đáng gờm thứ hai được ghi nhận tại hệ tầng Chorrillo.

Phát hiện này không chỉ là hóa thạch crocodiliforme đầu tiên được tìm thấy tại khu vực, mà còn góp phần quan trọng trong việc khám phá và tìm hiểu về hệ sinh thái cổ đại tại Patagonia trước thời điểm diễn ra sự kiện tuyệt chủng hàng loạt vào cuối kỷ Phấn trắng./.

