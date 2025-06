Phát hiện hơn 3kg thuốc lắc cất giấu tinh vi trong các túi kẹo chocolate

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm vụ hành hung nhân viên của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.