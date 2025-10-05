Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Đêm hội Trăng Rằm cùng trẻ em

Tối 4/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành trung ương địa phương đã dự chương trình Trung Thu cho em-Đêm hội Trăng Rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2025 cùng hơn 1.500 em thiếu niên, nhi đồng và người dân địa phương.

Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình được kết nối với hai điểm cầu của tỉnh Thái Nguyên và một số điểm cầu của Lào Cai, Hà Tĩnh, Gia Lai, Tây Ninh, An Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cần Thơ, Điện Biên, Cà Mau…

Phát biểu tại Đêm hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi tới các em thiếu niên, nhi đồng trên mọi miền Tổ quốc tình cảm yêu thương, lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết Trung Thu.

Bà biểu dương tinh thần nỗ lực học tập, rèn luyện của thiếu nhi cả nước, nhất là những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng luôn vươn lên đạt nhiều thành tích đáng tự hào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ: "Mỗi chiếc lồng đèn, mỗi phần quà Trung Thu gửi đến các cháu sẽ tỏa rạng tình yêu thương trọn vẹn, để dù ở nơi xa xôi nhất, các cháu vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình, thầy cô và cộng đồng. Bác tin tưởng sâu sắc rằng các cháu sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy cô; đoàn kết, yêu thương và sẻ chia với bạn bè; thực hiện thật tốt Năm điều Bác Hồ dạy. Đồng thời, hãy nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão, chăm chỉ học tập, rèn luyện để ước mơ, khát vọng hôm nay trở thành hiện thực mai sau.”

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương suốt 13 năm qua đã bền bỉ mang “Trung Thu cho em” đến khắp mọi miền Tổ quốc và từ năm 2021 đã khởi xướng chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ.”

Tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được biểu diễn ra chương trình. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đây là chương trình đầy cảm xúc, nghĩa tình, thắp lên bao niềm vui cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng biên giới, hải đảo, mái ấm tình thương, trung tâm bảo trợ xã hội.

Năm nay chương trình hướng trọng tâm chăm lo cho trẻ em tại 248 xã khu vực biên giới của Tổ quốc. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ cả nước mà còn là hành động thiết thực cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm về nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới.

Tại điểm cầu Thái Nguyên, đêm hội diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như các màn đồng diễn "Em mơ gặp Bác Hồ," "Đón Rằm Trung Thu," "Lồng đèn giấy kính," "Tết đoàn viên"… Các em nhỏ được hòa mình trong không khí rộn ràng của tiếng trống lân, ánh đèn lồng lung linh, cùng tham gia các trò chơi dân gian và phá cỗ trông Trăng.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trao hàng trăm suất quà Trung Thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến niềm vui trọn vẹn cho các em.

Hàng trăm suất quà Trung thu được trao tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến niềm vui trọn vẹn cho các em. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành mô hình đèn Trung Thu được chọn lọc từ hơn 30 mô hình tiêu biểu tại các xã, phường ở tỉnh Thái Nguyên. Mỗi mô hình là một câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, thể hiện sự sáng tạo, khéo léo và ước mơ tuổi thơ về tương lai tươi sáng.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915 tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 915, phường Gia Sàng.

Đoàn đến thăm Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Tân Cương - mô hình tiêu biểu trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đến thăm và tặng quà học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên, phường Phan Đình Phùng.

Trung tâm được thành lập năm 1995, là đơn vị sự nghiệp giáo dục đặc thù, có chức năng chăm sóc và giáo dục học sinh khuyết tật. Mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận từ 250-270 học sinh với các dạng khuyết tật khác nhau như khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ...

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội trao 100 triệu đồng hỗ trợ hoạt động của Trung tâm và 100 suất quà Trung Thu dành tặng học sinh; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương cũng tặng 100 suất quà, góp phần mang đến một mùa Trung Thu đủ đầy, ấm áp tình yêu thương cho các em học sinh./.

