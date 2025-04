Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Nicaragua và Algeria

Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Vandrack Jaenschke, nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Vandrack Jaenschke, đại diện Chính phủ và nhân dân Nicaragua sang dự sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại của nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Nicaragua, tuy xa cách về địa lý, nhưng có quan hệ truyền thống, đoàn kết tốt đẹp, Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN), cũng như giữa Chính phủ và nhân dân hai nước luôn tích cực ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Nicaragua đã giành được trong thời gian qua; đánh giá cao những chủ trương đúng đắn của Chính phủ và Đảng FSLN, đứng đầu là Tổng thống Daniel Ortega và Phó Tổng thống Rosario Murillo, góp phần ổn định tình hình đất nước, khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh, tăng cường các chương trình xã hội, xóa đói nghèo, củng cố hạ tầng...

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ và Đảng FSLN, nhân dân Nicaragua sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Vandrack Jaenschke bày tỏ đặc biệt vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Nicaragua dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam và ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu to lớn của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh sự tương đồng về khát vọng độc lập, tự do và tiến bộ xã hội giữa nhân dân hai nước là nền tảng gắn kết hai dân tộc, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, gắn bó và hợp tác nhiều mặt giữa Nicaragua và Việt Nam, đồng thời bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành sự đoàn kết và ủng hộ to lớn cho cách mạng Sandino và nhân dân Nicaragua.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Valdrack Jaentschke. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Vandrack Jaenschke nhấn mạnh, lãnh đạo cấp cao Nicaragua đặc biệt khâm phục và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới; coi Việt Nam và những thành tựu to lớn đã đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc đổi mới hiện nay là tấm gương sáng và nguồn cảm hứng cho Chính phủ, Đảng FSLN và nhân dân Nicaragua.

Về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại giữa hai nước tiếp tục được tăng cường thời gian qua; nhất trí đánh giá hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại và hợp tác về khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, xây dựng, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tích cực phối hợp, triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là tăng cường trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo khuôn khổ, mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và có thể bổ sung cho nhau; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế; ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau tăng cường quan hệ tại mỗi khu vực.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như nông nghiệp, chuyển đổi số, viễn thông, cơ sở hạ tầng..., qua đó mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau, tạo tiền đề cho việc duy trì và phát huy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nicaragua.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Vandrack Jaenschke cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân tình của Việt Nam và mời Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Nicaragua vào thời điểm phù hợp cho cả hai bên; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn lời mời và vui vẻ nhận lời.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laid Rebiga nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trân trọng cảm ơn Bộ trưởng và đoàn đại biểu Algeria đến tham dự Lễ kỷ niệm, nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Algeria đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Bày tỏ vinh dự và vui mừng được đại diện Chính phủ Algeria tham dự sự kiện trọng đại của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Laid Rebiga khẳng định cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các dân tộc tại châu Phi, trong đó có Algeria đứng lên giành độc lập dân tộc; nhấn mạnh Algeria luôn coi trọng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bộ trưởng Laid Rebiga bày tỏ ấn tượng trước sự chuyển mình và phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt về kinh tế, thương mại, khẳng định sẽ đóng góp hết sức mình để thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam và Algeria phát triển hơn nữa trên mọi mặt. Bộ trưởng cũng đề nghị Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Algeria sớm họp để trao đổi các biện pháp cụ thể, thúc đẩy quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Cựu chiến binh và người có công Algeria Laid Rebiga. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Nhằm củng cố và phát huy hơn nữa quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai nước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao, tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương vì mục tiêu hòa bình và phát triển cho mỗi quốc gia, khu vực và toàn thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên ưu tiên hợp tác năng lượng, nông nghiệp và phát triển ngành Halal Việt Nam. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Chính phủ Algeria tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Algeria, trong đó, tiếp tục hỗ trợ dự án hợp tác dầu khí Bir Seba để dự án không ngừng được mở rộng, trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác kinh tế hiệu quả giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục các thế hệ trẻ hai nước về truyền thống, lịch sử đấu tranh kiên cường của hai dân tộc, qua đó tiếp tục kế thừa và phát huy di sản quý báu trong quan hệ hai nước đã được các thế hệ lãnh đạo không ngừng gìn giữ và vun đắp./.

50 năm Thống nhất đất nước: Truyền thông Nicaragua nêu bật thông điệp "Nước Việt Nam là một" Kênh truyền thông La Primerisima khẳng định thông điệp "Nước Việt Nam là một" của Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục là ngọn đuốc dẫn đường cho dân tộc Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.