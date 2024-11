Phó Thủ tướng: Khắc phục triệt để tình trạng 'xe dù, bến cóc,' tranh giành khách

Góc đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội biến thành nơi tập kết xe khách, xe tải. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát, bổ sung các quy định để bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ, khắc phục triệt để tình trạng "xe dù, bến cóc," "xe trá hình xe kinh doanh vận tải," xe tranh giành khách… gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được đưa ra tại các cuộc họp rà soát dự thảo các nghị định, quyết định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ.

Triển khai Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (2 Luật), Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp xây dựng các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 717/QĐ-TTg ngày 27/7/2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải đã cơ bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo các Nghị định, Quyết định theo tiến độ; biểu dương các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tích cực tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các dự thảo Nghị định, Quyết định, góp phần cơ bản hoàn thiện nội dung, hình thức văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Khắc phục triệt để tính "cát cứ," cục bộ trong xây dựng pháp luật

Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có nhiều nội dung mới, bao quát, liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông, phương thức giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông… vì vậy, trong quá trình xây dựng các nghị định, quyết định còn có nhiều ý kiến cần phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính khả thi khi được ban hành, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đáp ứng tốt nhất cho công tác quản lý đối với từng lĩnh vực, tăng cường tính minh bạch, công bằng cho người dân, doanh nghiệp thực hiện; đồng thời khắc phục triệt để tính "cát cứ," cục bộ trong xây dựng pháp luật.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp về việc hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn Luật Đường bộ. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Để khẩn trương hoàn thiện các Nghị định, Quyết định theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp đối với từng dự thảo Nghị định, Quyết định (trường hợp cần tiếp tục rà soát dẫn đến không bảo đảm thời gian ban hành theo quy định thì các bộ nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn).

Đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe: Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định và tại cuộc họp về hình thức xử phạt bổ sung liên quan đến việc tước giấy phép lái xe có thời hạn; tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp (trong đó có ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội); khẩn trương nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/11/2024.

Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ; rà soát, bổ sung các quy định về trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh sử dụng phương tiện xe máy tham gia giao thông an toàn theo quy định của pháp luật; bổ sung các quy định về tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để phát hiện và xử lý vi phạm thay cho công tác tuần tra và xử lý trực tiếp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phân cấp triệt để cho các địa phương quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ

Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ; Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát chỉnh lý lại các nội dung quy định về phân cấp triệt để cho các địa phương quản lý, đầu tư, khai thác, sử dụng, bảo trì (quản lý) kết cấu hạ tầng đường bộ theo đúng quy định của Luật Đường bộ, theo hướng quy định rõ các điều kiện, tiêu chí đối với từng loại công trình kết cấu hạ tầng do trung ương quản lý và phân cấp cho địa phương quản lý theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 501/TB-VPCP ngày 1/11/2024.

Cùng với đó, bảo đảm nguồn lực để thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân cấp theo đúng quy định của pháp luật; xem xét quy định một số nội dung trong điều khoản chuyển tiếp để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động điều hành ngân sách năm 2025 của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/11/2024.

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. (Nguồn: TTXVN)

Đối với dự thảo Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ: Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 4335/BKHCN-TĐC ngày 06 tháng 11 năm 2024, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/11/2024.

Đối với dự thảo Nghị định quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát lại các điều kiện, tiêu chuẩn của sân tập lái (như ý kiến của đại diện Bộ Tư pháp, Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam và các địa phương) theo hướng bổ sung các quy định điều kiện của sân tập lái phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn của sân sát hạch đối với từng loại phương tiện và từng loại giấy phép lái xe… thay cho quy định về diện tích sân tập lái nhằm bảo đảm yêu cầu cao nhất về chất lượng công tác đào tạo lái xe, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông... báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 11 năm 2024.

Khắc phục triệt để tình trạng "xe dù, bến cóc"

Đối với dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát, bổ sung các quy định để bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ, khắc phục triệt để tình trạng "xe dù, bến cóc," "xe trá hình xe kinh doanh vận tải," xe tranh giành khách… gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải bổ sung các quy định về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc giải quyết thủ tục cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe… bằng hình thức trực tuyến để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải; rà soát, loại bỏ các nội dung không khả thi, gây khó khăn cho công tác quản lý, làm phát sinh chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã hội… hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/11/2024.

Xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách đón khách dọc đường. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với dự thảo Quyết định quy định về lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định, lấy ý kiến người dân và các hiệp hội sản xuất phương tiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 13/11/2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng để đề xuất nâng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe gắn máy 2 bánh từ mức 2 lên mức 4, thời gian áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với xe môtô, xe gắn máy 2 bánh cần rút ngắn tối thiểu 1 năm so với dự thảo hiện nay để tạo động lực thúc đẩy việc chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành giao thông vận tải.

Đồng thời, nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; trong đó bổ sung trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải; Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan) giám sát tiêu chuẩn khí thải xe cơ giới nhập khẩu; Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, lắp ráp trong nước; chính quyền các địa phương (Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân) căn cứ điều kiện kinh tế-xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường trên địa bàn để ban hành quy định về lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới lưu hành tại địa phương mình với tiêu chuẩn khí thải cao hơn mức tiêu chuẩn khí thải quy định tại Quyết định này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2024 đối với quy định về tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông đang lưu hành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, niên hạn sử dụng đối với xe cơ giới; chịu trách nhiệm toàn diện nếu chậm trình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, tạo "khoảng trống pháp lý" làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân./.

