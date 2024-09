Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khắc phục mưa lũ, sạt lở đất ở Thanh Hóa

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.