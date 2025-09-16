Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Thường Tín

Trong Công điện về vụ cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng có văn bản số 5166/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy trên địa bàn xã Thường Tín.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Lãnh đạo thành phố giao Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc ủy ban Nhân dân các xã, phường xử lý dứt điểm đối với các cơ sở lán tạm, cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện.

Ngoài ra, thành phố giao Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân không sản xuất kinh doanh, làm việc và sinh sống tại các cơ sở, khu nhà trọ, nhà nhiều căn hộ không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy...; tập trung xử lý dứt điểm đối với các cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16/9, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Vụ cháy khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm: vợ chồng anh V.D.N (sinh năm 1997) và chị N.T.H (sinh năm 2002) và 2 con là N.T.M.T (sinh năm 2021) và V.T.B.H (sinh năm 2025).

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Ngay sau khi nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 thành phố đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công trình xảy ra hỏa hoạn là ngôi nhà xưởng mái tôn có diện tích khoảng 90m2, cao khoảng 5m, dựng bằng khung thép, có lối thoát nạn khẩn cấp.

Công trình này được xác định xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Tươi (bà Tươi hiện không sống tại đây). Khi cháy xảy ra, trong nhà có 4 người sinh sống, đều là các nạn nhân tử vong.

Bà Nguyễn Thị Tươi, mẹ ruột của nạn nhân V.D.N (sinh năm 1997) cho biết rạng sáng 16/9, khi đang ở tỉnh Phú Thọ, bà nhận được cuộc gọi kêu cứu của con dâu báo tin cháy. Ngay sau đó, bà trở về Thường Tín thì cả gia đình con trai đã tử vong trong vụ hỏa hoạn./.

