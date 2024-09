Phòng tránh siêu bão: Quảng Ninh cấm biển, tạm dừng khai thác các chuyến bay

Hành khách tại sân bay quốc tế Vân Đồn. (Ảnh: TTXVN phát)

Thực hiện chỉ đạo từ Cục Hàng không Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay từ 4h đến 16h ngày 7/9.

Việc tạm dừng khai thác các chuyến bay này để ứng phó với những diễn biến phức tạp của siêu bão số 3 (bão Yagi) được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, khả năng ảnh hưởng và uy hiếp an toàn khai thác tại các cảng hàng không.

Theo kế hoạch, trong ngày 7/9, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ có 2 lượt chuyến bay hạ cánh lúc 8h5, cất cánh lúc 8h50 của hãng Vietnam Airlines. Như vậy, các chuyến bay này sẽ bị hủy.

Hiện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang phối hợp với Vietnam Airlines để thông tin tới hành khách đặt vé và toàn thể các đơn vị phục vụ. Đồng thời, cảng cũng triển khai các biện pháp gia cố, phòng chống bão theo đúng chỉ đạo của tỉnh và phương án đã được ban hành; bố trí lực lượng kiểm tra, rà soát, di chuyển toàn bộ các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ có thể bị ảnh hưởng về nơi đảm bảo an toàn; chủ động nạo vét hệ thống thoát nước cho các công trình; kích hoạt phương án nhiệm vụ phòng chống bão.

Để phòng, chống siêu bão số 3, từ 11 giờ ngày 6/9, tỉnh Quảng Ninh thực hiện lệnh cấm biển. Theo đó, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy nội địa, ủy ban nhân dân các địa phương ven biển ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, vào lúc 4 giờ ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão Yagi ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 620km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h. Từ khoảng trưa 6/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7.

Từ tối và đêm 6/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Khoảng từ trưa-chiều 6/9, bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ninh gây gió mạnh vùng biển Cô Tô-Đảo Trần và các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Từ đêm 6/9 đến sáng ngày 9/9, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa các nơi phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn có khả năng gây lũ trên các sông suối, các ngầm tràn giao thông; ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, các tuyến phố; lũ quét và sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đang thi công, bãi đổ thải than.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. /.

