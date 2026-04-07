Phú Thọ: Cứu sống trẻ 3 tháng tuổi sốc phản vệ nặng do sữa công thức

Ngày 7/4, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị vừa cấp cứu, điều trị thành công cho bé gái 3 tháng tuổi bị sốc phản vệ nặng do uống sữa công thức.

Trước đó, ngày 28/3, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc tiếp nhận bệnh nhân nhi là bé gái 3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nổi ban đỏ toàn thân, môi tái, lơ mơ.

Gia đình cho biết khoảng 1 giờ sau khi uống sữa công thức, trẻ bắt đầu nổi ban đỏ, sau đó lan nhanh toàn thân nên gia đình đã đưa trẻ vào viện.

Các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã nhanh chóng chẩn đoán trẻ bị sốc phản vệ nặng do sữa công thức và tiến hành xử trí cấp cứu theo phác đồ. Trẻ được tiêm bắp adrenalin, truyền dịch duy trì và theo dõi sát.

Trong quá trình cấp cứu, siêu âm tim tại giường phát hiện trẻ rơi vào tình trạng suy tim cấp với buồng tim trái giãn, hở van hai lá trung tâm, chức năng tim suy giảm nghiêm trọng (EF chỉ còn 34%). Các chỉ số xét nghiệm cho thấy tình trạng suy tim tiến triển nhanh, chỉ số proBNP tăng trên 25.000.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã khẩn trương đặt nội khí quản, cho trẻ thở máy và sử dụng phối hợp nhiều loại thuốc trợ tim, thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Các bác sỹ nhận định, nếu trẻ được đưa đến viện muộn chỉ vài phút, nguy cơ tử vong là rất cao.

Sau hơn 2 ngày thở máy và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, thoát sốc, chức năng tim dần hồi phục. Trẻ được cai máy thở thành công, ngừng hoàn toàn các thuốc trợ tim mạch và hồi phục tốt. Sau hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhi đã đủ điều kiện xuất viện vào ngày 6/4.

Theo các bác sỹ, sốc phản vệ là một dạng dị ứng cấp tính nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Nguyên nhân phản vệ do cơ thể tiếp xúc với tác nhân không phù hợp gây dị ứng, tác nhân đó có thể là thuốc, thức ăn, ong đốt...

Đối với những người từng có tiền sử dị ứng nghiêm trọng, đặc biệt là dị ứng thực phẩm, việc mang theo dụng cụ tiêm chống sốc tự động (bút adrenalin) là vô cùng cần thiết để ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, phụ huynh nên chú ý theo dõi sát sao những biểu hiện bất thường ở trẻ sau khi dùng thuốc hoặc thử thực phẩm mới, nhằm phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

Các bác sỹ cũng lưu ý rằng phản vệ có thể xảy ra với bất kỳ ai và rất khó lường trước. Vì vậy, nâng cao nhận thức, nhận biết sớm dấu hiệu và xử trí nhanh chóng chính là yếu tố then chốt giúp bảo vệ tính mạng người bệnh./.

