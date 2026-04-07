Áp dụng phương pháp dân gian chữa gout, người đàn ông có nguy cơ tàn phế

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa phẫu thuật, phục hồi chức năng vận động cho nam bệnh nhân 39 tuổi, nhập viện trong tình trạng khớp gối trái biến dạng, mất hoàn toàn chức năng gấp duỗi.

Người bệnh được xác định có tiền sử gout kéo dài, tổn thương khớp nặng, nguy cơ mất khả năng vận động nếu không can thiệp kịp thời.

Anh H.X.H quê ở xã Văn Chấn (tỉnh Lào Cai) đang đứng trước nguy cơ tàn phế khi khớp gối gần như mất hoàn toàn khả năng vận động. Những bước đi tưởng chừng bình thường trở thành nỗi ám ảnh khi khớp gối “đóng băng," đau đớn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sinh kế.

Theo các bác sỹ, bệnh gout kéo dài suốt 7 năm là nguyên nhân âm thầm gây tổn thương khớp. Một cú ngã xe đã khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn, làm mất chức năng gấp duỗi của khớp gối.

Quá trình điều trị trước đó ghi nhận nhiều sai lầm. Thay vì tuân thủ phác đồ y khoa, người bệnh tự ý áp dụng các phương pháp dân gian không chính thống, khiến tình trạng viêm nhiễm kéo dài và trở nên phức tạp.

Tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, các bác sỹ xác định đây là trường hợp tổn thương nặng. Khớp gối trái bị biến dạng, mất chức năng vận động.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy rách bán phần dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, rách sụn chêm ngoài.

Đáng chú ý, các tinh thể urat lắng đọng dày đặc trong khớp gây viêm màng hoạt dịch và kẹt khớp cơ học, làm gia tăng nguy cơ hủy hoại sụn khớp nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình trạng này, các bác sỹ đã chỉ định phẫu thuật nội soi khớp gối. Thông qua các đường rạch nhỏ khoảng 1cm, êkíp phẫu thuật tiếp cận toàn bộ khoang khớp. Hình ảnh nội soi cho thấy các tinh thể urat lắng đọng với mật độ dày, xâm lấn nhiều cấu trúc trong khớp.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ tiến hành loại bỏ tổ chức urat, cắt bỏ màng hoạt dịch viêm, xử lý tổn thương sụn chêm ngoài và làm sạch ổ khớp. Việc can thiệp kịp thời giúp giải phóng tình trạng kẹt khớp, bảo tồn các cấu trúc quan trọng, đồng thời tránh được nguy cơ phải thay khớp nhân tạo ở người bệnh còn trẻ.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Ngay từ ngày thứ hai, người bệnh đã có thể tập đi trở lại dưới sự hỗ trợ của bác sỹ và chuyên viên phục hồi chức năng. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa can thiệp ngoại khoa và điều trị nội khoa, phục hồi chức năng bài bản.

Từ trường hợp trên, các bác sỹ khuyến cáo, bệnh gout không chỉ gây đau khớp đơn thuần mà có thể dẫn đến biến chứng nặng nề nếu không được điều trị đúng cách. Việc tự ý sử dụng các phương pháp truyền miệng, không có cơ sở khoa học có thể làm chậm trễ điều trị, gia tăng nguy cơ tổn thương không hồi phục./.

