Kích hoạt “báo động đỏ,” cứu sống nam thanh niên bị thủng tim

Ngày 7/4, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết, bệnh nhân L.T.Đ, 17 tuổi, ngụ phường Giá Rai đã xuất viện về với gia đình sau khi được phẫu thuật cấp cứu và điều trị thành công bị thủng tim.

Trước đó, bệnh nhân L.T.Đ được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Giá Rai vào nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu với biểu hiện huyết áp thấp, khó thở, tĩnh mạch cổ nổi và có vết thương thấu ngực trái khoảng 1cm.

Bác sỹ chuyên khoa II Trần Văn Triệu, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, người trực tiếp phẫu thuật cho biết, vết thương tim là tổn thương rất nặng, hiếm gặp trong chấn thương ngực, với tỷ lệ tử vong cao do phần lớn bệnh nhân không kịp đến bệnh viện. Chính vì thế, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ nội viện.”

“Ê-kíp phải chạy đua với thời gian để khâu vết thương tâm thất trái, xử lý nhu mô phổi bị thủng và dẫn lưu màng phổi nhằm giữ lại sự sống cho bệnh nhân,” bác sỹ Triệu thông tin.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân L.T.Đ qua cơn nguy kịch, các y bác sỹ theo dõi và thăm khám, gia đình chăm sóc tích cực nên sức khỏe dần bình phục, được cho xuất viện.

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, thành công của ca mổ không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn cho thấy hiệu quả của quy trình “báo động đỏ” trong phối hợp liên khoa, góp phần nâng cao khả năng cứu sống người bệnh trong tình huống khẩn cấp.

Người nhà bệnh nhân L.T. Đ cho biết, do mâu thuẫn với người thân, trong lúc không kiểm soát được cảm xúc, bệnh nhân dùng kéo tự đâm vào ngực mình gây thủng tim./.

Đưa vào hoạt động hệ thống can thiệp tim mạch hiện đại nhất khu vực phía Nam Việc đưa vào hoạt động hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam của Bệnh viện Chợ Rẫy mở ra nhiều cơ hội tiếp cận những kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị các bệnh lý tim mạch.